Wiemy, że jesteśmy już nudne i powtarzamy to po raz kolejny, ale to klucz do promiennej i nieskazitelnej skóry. Odpowiednie i dokładne oczyszczanie, to podstawa codziennej pielęgnacji.

Dlaczego oczyszczanie jest takie ważne?

Pewnie nie raz zastanawiałyście się, dlaczego Azjatki mają nieskazitelne i promienne cery. Wszystko dzięki pielęgnacji, która składa się 10 kroków, a jej podstawą jest dokładne oczyszczanie twarzy. Warto pamiętać, że to zapewnia skuteczne działanie wszystkich innych kosmetyków. Ekskluzywny krem do twarzy nie da pożądanych efektów, jeżeli zostanie nałożony na skórę, która ma na swojej powierzchni zanieczyszczenia, resztki makijażu czy tłuszcz.

Jaki kosmetyk do oczyszczania wybrać?

Na runku dostępnych jest wiele produktów do oczyszczania. Prawdę mówiąc, trudno się w tym odnaleźć, a jeszcze trudniej znaleźć kosmetyk dostosowany do indywidualnych potrzeb skóry.

Dzisiaj pod lupę bierzemy pianki do mycia twarzy, które zapewniają delikatne, ale głębokie oczyszczanie bez podrażnień i zaczerwienienia. Lekka formuła kosmetyku dokładnie usuwa zanieczyszczenia i makijaż. Polecane są szczególnie do skóry suchej i wrażliwej.

