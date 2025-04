Współczesne kobiety mają coraz mniej czasu, który mogą przeznaczyć tylko dla siebie, ale równocześnie nie chcą rezygnować z pięknego wyglądu skóry twarzy i doskonałego samopoczucia. Nie zawsze jednak wiedzą, że mogą w dowolnym momencie we własnym domu uzyskać efekty takie jak po zabiegach w salonie. Aby ułatwić zabieganym paniom codzienną pielęgnację skóry twarzy, marka Philips podjęła współpracę z ekspertami w dziedzinie japońskich technik masażu twarzy oraz z zespołami ds. innowacji i designu. Do testów zaproszono ponad 300 kobiet z Europy i Azji, aby móc stworzyć urządzenie do pielęgnacji, które gwarantuje więcej niż samo oczyszczanie. Efekt to VisaPure Advanced, czyli urządzenie do oczyszczania twarzy wyposażone w zintegrowaną końcówkę masującą i końcówkę do odświeżania okolic oczu.

Głębokie, ale jednocześnie delikatne czyszczenie

Oczyszczająca szczoteczka do twarzy, w którą wyposażone jest urządzenie Philips VisaPure Advanced, zapewnia 10 razy skuteczniejsze oczyszczanie niż mycie dłońmi1 w ciągu zaledwie jednej minuty, a przy tym działa bardzo delikatnie dzięki 17 000 supercienkim włóknom. Oczyszczanie skóry z VisaPure Advanced zapewnia też odpowiednie przygotowanie skóry do lepszego wchłaniania kosmetyków pielęgnacyjnych i poprawia mikrocyrkulację. Urządzenie należy stosować dwa razy dziennie: rano i wieczorem, w ramach codziennej pielęgnacji. Ponieważ jest całkowicie wodoodporne można używać go nawet pod prysznicem lub podczas relaksującej kąpieli w wannie.

Sztuka japońskiego masażu twarzy

Owocem współpracy firmy Philips z ekspertami w dziedzinie japońskiego masażu twarzy było stworzenie końcówki masującej inspirowanej słynną techniką masażu Petrissage. Dzięki eleganckiej i funkcjonalnej konstrukcji końcówki, składającej się z 5 niewielkich kulek, wydaje się, że to 750 opuszków palców delikatnie dotyka skóry w każdej minucie. Urządzenie pozwala więc osiągnąć to, czego nie potrafią zdziałać dłonie - końcówka zapewnia rewitalizujący i relaksujący masaż, który dociera do głębszych warstw skóry. W efekcie mięśnie twarzy zostają rozluźnione, a mikrocyrkulacja krwi ulega poprawie, przez co skóra odżywa oraz zyskuje zdrowy wygląd i blask. Do zabiegu można także użyć ulubionych kremów i olejków do twarzy, aby całość była jeszcze bardziej przyjemna i skuteczna.

Odświeżanie okolic oczu

Końcówka do odświeżenia okolic oczu została wykonana ze specjalnego, chłodnego materiału z wysokiej jakości powłoką ceramiczną, co gwarantuje szybki, 30-sekundowy zastrzyk energii dla zmęczonych oczu i powiek. Końcówka umożliwia delikatny, przyjemny masaż rewitalizujący, jednocześnie schładzając obszary pod powierzchnią skóry oraz pobudzając jej drenaż limfatyczny poprzez program 120 nanodrgań na sekundę. W efekcie oczy stają się pełne blasku i świeżości, a wszelkie oznaki zmęczenia i niewyspania znikają. Urządzenie przeznaczone jest do codziennego stosowania rano – razem z aktualnie używanymi kosmetykami pielęgnacyjnymi lub bez nich.

Spersonalizowana technologia DualMotion

Urządzenie VisaPure Advanced jest wyposażone w spersonalizowaną technologię DualMotion. Każda końcówka przeznaczona do urządzenia VisaPure będzie posiadała określony poziom drgań i obrotów, a dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, uchwyt zaraz po podłączeniu rozpoznaje daną końcówkę. W ten sposób dobrana zostanie moc i czas trwania programu, określone dla każdej z trzech końcówek: jedna minuta na oczyszczanie, trzy minuty dla uzyskania optymalnych efektów masażu rewitalizującego i 30 sekund na odświeżanie delikatnych okolic oczu. Urządzenie wyposażono także w inteligentny zegar dla różnych partii skóry, który dzieli twarz na strefy i poprzez krótkie wstrzymanie działania sygnalizuje, że należy przejść do następnej strefy, co gwarantuje optymalne wykonywanie wszystkich zabiegów.

VisaPure Advanced to kompleksowe urządzenie do domowej pielęgnacji twarzy, dzięki któremu można korzystać z profesjonalnych rozwiązań w codziennej pielęgnacji skóry.

Urządzenie VisaPure Advanced jest dostępne w perfumeriach Douglas. Cena: 899,00 zł

