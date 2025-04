"Mniej znaczy więcej" w sezonie wiosenno-letnim sprawdza się doskonale. Perfekcyjnie wykonany makijaż nude jest praktycznie niewidoczny, za to subtelnie podkreśla to, co w Tobie najpiękniejsze.

Reklama

Zadaniem makijażu określanego jako nude jest dodanie twarzy nieco świeżości i delikatności. To również doskonały sposób na ukrycie ewentualnych niedoskonałości bez efektu sztuczności. I, co najważniejsze, taki make-up jest bardzo łatwy do wykonania – nie musisz być profesjonalną makijażystką, by stworzyć go w kilku krokach.

Make-up nude to idealna propozycja makijażu dziennego, ponieważ jest

naturalny i bardzo kobiecy.

Gotowa? To zaczynamy!

Makijaż nude zacznij od nałożenia (najlepiej pędzlem) podkładu do twarzy Miracle Match, który doskonale zgra się z kolorem Twojej skóry. Aby cera wyglądała perfekcyjnie, a przy tym pozostawała promienna, ewentualne niedoskonałości wyrównaj za pomocą korektora Mastertouch, a podkład utrwal odrobiną pudru Creme Puff. Dla efektu cery muśniętej słońcem użyj pudru brązującego Bronzing, a policzki muśnij różem Creme Puff w naturalnym kolorze.

Nie jesteś mistrzynią nakładania cieni pędzelkiem? Żaden problem – te jaśniejsze zaaplikuj palcami. Następnie miękką kredką wykonaj kreskę na górnej powiece i nie martw się, jeśli nie będzie idealna, ponieważ kolejnym krokiem jest nałożenie ciemniejszego cienia w załamaniu powieki. Teraz pora na tusz – maskara Voluptuous False Lash Effect Black sprawi, że rzęsy będą gęste i czarne.

Rewolucyjna szczoteczka w kształcie spirali składa się z naprzemiennie ułożonych ząbków i włosków, dzięki czemu chwyta każdą rzęsę, unosi ją od nasady, a następnie idealnie rozprowadza

tusz i rozczesuje. Tak perfekcyjnie pomalowane rzęsy tworzą piękną oprawę dla oka. O subtelny blask zdrowych ust zadba błyszczyk Colour Elixir Gloss. Naturalnie, jesteś gotowa do wyjścia!

Puder prasowany Creme Puff

Podkład do twarzy Miracle Match 47 Nude

Cienie do powiek Smoky Eye Drama Kit w odcieniu Opulent Nudes

Mascara Voluptuous False Lash Effect Black

Błyszczyk do ust Colour Elixir Gloss 75

Korektor Mastertouch 303

Kredka do oczu Kohl 020