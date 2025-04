Podkład na jesień powinien kryć wszelkie niedoskonałości, odpowiednio matować skórę a do tego delikatnie ją rozświetlać i sprawiać, że będzie wyglądać niezwykle naturalnie. Taki właśnie efekt daje podkład Perfect to Last 24 h od marki Miss Sporty.

Podkład kupisz teraz za 18,49 złotych (jego regularna cena to 26,99 zł). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 30 września 2020 r.

Podkład Perfect to Last 24 h Miss Sporty w promocji w Rossmannie

Podkład ma gęstą konsystencję, która idealnie nadaje się do budowania krycia - jedna warstwa delikatnie ujednolica koloryt cery, ale dołożenie kolejnej sprawia, że skóra wygląda jak po instagramowych filtrach. Nadaje pięknie, satynowe wykończenie.

Podkład w nienagannym stanie wytrzymuje przez cały dzień - od rana do wieczora. Nadaje się dla każdego rodzaju cery - suchej, wrażliwej, mieszanej i tłustej (jeśli twoja skóra bardzo wyświeca się w ciagu dnia, po nałożeniu podkładu, oprósz pudrem „strefę T").

Podkład nie ściera się z twarzy, nie ciastkuje, nie podkreśla suchych skórek i wygląda bardzo naturalnie. Nakładaj go palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu - gęste konsystencje zupełnie nie współpracują z pędzlami. Przed aplikacją, skóra twarzy powinna być dobrze nawilżona - pomoże ci w tym dobrane do jej potrzeb serum na jesień.

Podkład dostępny jest w 4 kolorach: 091 Pink Ivory, 100 Ivory, 101 Golden Ivory, 200 Beige. Ten najjaśniejszy ma delikatnie różowe tony, a 3 pozostałe są w beżowo-żółtej tonacji. Niestety, nawet ten 091 nie sprawdzi się dla bardzo jasnych karnacji. Duży plus za wygodne, szklane opakowanie i pompkę. Fluid również bardzo ładnie pachnie, jak krem nawilżający.

Jeśli polubisz się z podkładem, możesz do kompletu dobrać również korektor (cena 13,49 zł) i puder prasowany (cena 17,49 zł).

Podkładem zachwycają się również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za perfekcyjne krycie i trwałość.

Mam cerę mieszaną, trądzikową, odwodnioną w strefie T. Podkład posiadam w kolorze 100 ivory. Jest to mój absolutny ulubieniec w kategorii podkładów. Wreszcie moja skóra nie świeci się jak kula dyskotekowa. Podkład wygląda bardzo dobrze po całym dniu, nie wchodzi w zmarszczki, nie ciastkuje się, ale wymaga przypudrowania. Do tej pory nie udało mi się znaleźć godnego zamiennika nawet wśród droższych podkładów.

Podkład kupiłam po przeczytaniu pozytywnych recenzji, a ponieważ skończyły mi się wszystkie mocniejsze podkłady, skusiłam się na ten. Produkt ma bardzo fajną gamę kolorystyczną, ja jestem posiadaczką numerek 200, który pięknie stapia się z moją skórą. Bardzo lubię taki efekt w podkładach, a ponieważ jestem osobą, na której większość podkładów oksyduje, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Podkład jest naprawdę wydajny, wystarczy mała ilość aby pokryć całą buzię. Wykończenie jest delikatnie matowe, kosmetyk nie podkreśla suchych skórek.

