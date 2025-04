Peeling kawitacyjny, zwany też po prostu kawitacją, to nic innego jak mechaniczny sposób oczyszczania skóry, który możemy wykonać praktycznie w każdym salonie kosmetycznym. To świetna alternatywa dla manualnego oczyszczania twarzy, które jak wiemy, jeśli jest wykonane nieprawidłowo, może przynieść więcej szkód niż pożytku.

Reklama

Co więcej, kawitacja ultradźwiękowa działa znacznie głębiej, niż wszystkie gotowe peelingi kosmetyczne, a przy tym jest bezinwazyjna i nie podrażnia skóry.

Spis treści:

Peeling kawitacyjny wykonuje się przy pomocy specjalnego urządzenia emitującego fale ultradźwiękowe, które po zetknięciu z wilgotną skórą wywołują efekt kawitacji.

Woda, która jest rozpylona na twarzy tworzy maleńkie pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem, które przez drgania ultradźwiękowe pękają - dochodzi do rozbicia martwych komórek i ukazania młodszej warstwy skóry, która zostaje oczyszczona, odświeżona i wygładzona.

Na samym początku uspokajamy - zabieg nie jest bolesny. Trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut. Pierwszym etapem jest oczyszczenie skóry twarzy żelem i tonikiem (czasami dodatkowo jeszcze peelingiem ziarnistym). Następnie kosmetyczka zwilża skórę - może to być woda (najlepiej źródlana), tonik bezalkoholowy, sól fizjologiczna lub hydrolat i rozpoczyna zabieg szpatułką emitującą fale ultradźwiękowe.

Ważne, by peeling wykonywany był partiami, aż do całkowitego oczyszczenia skóry twarzy. Do miejsc problematycznych (najcześciej jest to strefa T, czyli czoło, nos, broda) można wrócić i poświęcić im więcej uwagi.

Jak często można wykonywać zabieg?

To zależy od rodzaju cery. Jeśli masz skórę normalną, peeling może być zrobiony w ramach jednorazowej wizyty w celu jej odświeżenia. Osoby z cerą problematyczną, aby uzyskać trwały efekt, powinny wykonać od 3 do 6 zabiegów w odstępach 3-4 tygodniowych.

Tak naprawdę dla każdej z nas. Zabieg polecany jest dla wszystkich rodzajów cery, ze szczególnym wskazaniem na skórę trądzikową, tłustą i mieszaną.

Do podstawowych przeciwwskazań do wykonania peelingu kawitacyjnego należą:

zakrzepowe zapalenie żył,

choroby tarczycy,

niewydolność krążenia,

choroby nowotworowe,

stany zapalne skóry,

padaczka,

osteoporoza,

metalowe implanty,

rozrusznik serca.

Peeling kawitacyjny nie powinien być wykonywany w ciąży.

fot. Peeling kawitacyjny/Adobe Stock, hedgehog94

Warto zaznaczyć, że peeling kawitacyjny przynosi natychmiastową poprawę wyglądu skóry. Jeśli masz cerę suchą lub normalną od razu zauważysz wygładzenie drobnych zmarszczek oraz zwiększony poziom nawilżenia.

Jeśli jesteś posiadaczką cery tłustej lub mieszanej, twoja skóra odzyska naturalny kolor i zdrowy wygląd - zapomnisz o rozszerzonych porach i nadmiernym błyszczeniu się.

Zalety peelingu kawitacyjnego:

pozwala pozbyć się zaskórników i innych niedoskonałości,

wspomaga regulację wydzielania sebum,

wyrównuje koloryt skóry i pomaga uporać się z niewielkimi przebarwieniami (także tymi posłonecznymi),

poprawia mikrokrążenie skóry nadając jej zdrowy wygląd,

pobudza komórki do regeneracji i przyspiesza wymianę tlenową,

pobudza fibroblasty produkujące kolagen i elastynę,

wspiera leczenie blizn potrądzikowych.

Kawitację możesz wykonać też samodzielnie w domu. Do wykonania peelingu kawitacyjnego w domu potrzebne będzie specjalne urządzenie, które wygląda jak elektroniczny termometr. Jego ceny zaczynają się od 120 złotych, a kończą nawet na 800 złotych. Oprócz urządzenia do kawitacji do wykonania zabiegu potrzebujesz wacików oraz płynu do zwilżania skóry.

Peeling kawitacyjny w domu krok po kroku:

zacznij od dokładnego demakijażu i umycia twarzy, następnie zwilżonym wacikiem zmocz skórę i przesuwaj po niej szpatułką aparatu, powinna być nachylona pod kątem około 45 stopni, co jakiś czas suchym wacikiem zbieraj zanieczyszczenia ze szpatułki, przemyj skórę tonikiem, by usunąć z niej resztki zanieczyszczeń, następnie nałóż ulubiony krem.

Pamiętaj, że skóra w trakcie zabiegu musi być stale lekko wilgotna - gdy wyschnie, trzeba ją ponownie przetrzeć wilgotnym wacikiem. Uważaj, żeby nie zatrzymywać szpatułki w jednym miejscu - może wtedy dojść do poparzenia lub uszkodzenia skóry.

fot. Peeling kawitacyjny w domu/Adobe Stock, Dimid

Przez to, że peeling kawitacyjny doskonale przygotowuje skórę do kolejnych etapów pielęgnacji i przyjmowania odżywczych składników, warto łączyć go z innymi zabiegami. Szczególnie polecamy:

sonoforezę, która zwana jest masażem ultradźwiękowym. Podczas wykonywania zabiegu wytwarzane jest ciepło, które przenika w tkanki. Głęboki mikromasaż poprawia krążenie krwi i limfy, a wprowadzone substancję wpływają na kondycję skóry oraz uszczelniają naczynia krwionośne,

jonoforezę, która polega na wprowadzeniu substancji aktywnych do głębszych warstw skóry za pomocą pola elektrycznego. To bardzo krótki zabieg (zwykle trwa około 10 minut), jego efekt uzależniony jest od rodzaju użytych substancji i ich stężenia.

Cena jednorazowego zabiegu waha się w granicach od 60 do 110 złotych, wszystko zależy od gabinetu, w którym zdecydujesz się wykonać peeling.

Jeśli zamierzasz korzystać z kawitacji dość często, rozważ zakup urządzenia do użytku domowego użytku - to bardziej ekonomiczna opcja.

Reklama

Czytaj także:

Peeling enzymatyczny - jakie daje efekty?

Zalety peelingu chemicznego

Peeling cukrowy - jak go wykonać?