Paznokcie metaliczne, paznokcie galaktyczne

Dwa fenomenalne pomysły pojawiły się w świecie manicure – paznokcie inspirowane rozgwieżdżonym niebem oraz pokryte fantastyczną mozaiką stworzoną przez magnes!

Reklama

Siła przyciągania

Pierwszy pomysł polega na wykorzystaniu magnetycznych właściwości żelaznych opiłek umieszczonych w lakierze do paznokci. Takie emalie są już na rynku m.in w ofercie firm Sally Hansen, Art Deco oraz Nails Inc. Dzięki specjalnej technice możliwe jest tworzenie na płytce fenomenalnych wzorów przypominających komputerowe kreacje i jednocześnie urzekających metalicznym efektem trójwymiarowości.

Jak to zrobić? Na oczyszczone paznokcie nakładamy jedną warstwę bazowej emalii a następnie jedną warstwę specjalnego metalicznego lakieru i pozwalamy rękom wyschnąć przez ok. 10 minut. Po tym czasie nakładamy kolejną warstwę “metaliku” i póki jest on jeszcze mokry używamy nakrętki od butelki, w której umieszczony jest magnes, do tworzenia dowolnych wzorów poprzez trzymanie go przez ok. 10-15 sekund na wybranym punktem paznokcia. Opiłki stopniowo się przemieszczą tworząc fantastyczny deseń. Całość po wyschnięciu pokrywamy jeszcze jedną transparentną warstwą utwardzacza.

Kosmiczny manicure

Druga propozycja, jak mało który manicure, nadaje się na specjalne wieczorne okazje oraz gorące noce. Na paznokciach próbujemy za pomocą kilku kolorów emalii stworzyć coś na kształt kosmicznych obrazów rozgwieżdżonych galaktyk. Możliwości jest nieskończenie wiele – wszystko zależy od naszej fantazji i wykorzystywanych lakierów. Potrzebować będziemy ciemną bazę, jasny kolor, dwa-trzy dodatkowe żywe kolory, transparentną emalię z brokatem oraz gąbeczkę kosmetyczną.

Jak to zrobić? Na paznokieć nakładamy ciemną emalię, najlepiej w kolorze granatu, czerni lub fioletu. Gąbeczką nanosimy w jednym punkcie paznokcia jasny/biały lakier i lekko rozcieramy. Odczekujemy 2-3 minuty i nanosimy kolor w inne miejsce, znowu rozcierając tak aby na płytce zaczęła powstawać mieszanina kolorów. Podobnie postępujemy z pozostałymi lakierami nadmiar ocierając o kartkę papieru. Po wyschnięciu ostatniej warstwy nakładamy na całą płytkę przezroczystą warstwę z brokatem.

Reklama

Fot. nail-art-101.com, thenailasaurus.com, nailsandnoms.com, lillgodess.onsugar.com, pshiiit.com