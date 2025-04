Paulina Krupińska, modelka i prezenterka telewizyjna (od niedawna śniadaniowego programu „Dzień Dobry TVN") znana jest z pięknej, niemal idealnej cery. Poza odpowiednią pielęgnacją, którą nie wątpimy ma bardzo szczegółowo przemyślaną, kluczem do sukcesu jest starannie dobrany podkład.

Jej makijaż jest najlepszym potwierdzeniem tezy, że era matujących i bardzo kryjących podkładów już dawno minęła. Cera powinna być świetlista, sprawiać wrażenie mocno nawilżonej i sprężystej.

Makijażystka modelki, Marta Iwańska znana jako Doktor Make Up, na swoim instagramowym profilu dodała zdjęcie na którym modelka pomalowana jest podkładem, który zapewnił niezwykle gładki i świetlisty makijaż. Co to za produkt?

Podkład Better Than Glow od Clinique

Podkład od razu po nałożeniu sprawia, że skóra zyskuje zdrowy blask i promienny wygląd. Mimo, że zapewnia krycie od lekkiego do średniego, to rozświetlające, odbijające światło perłowe pigmenty kamuflują wszelkie niedoskonałości i zaczerwienienia.

Podkład ma również działanie pielęgnacyjne - w miarę stosowania, złuszczające i rozświetlające składniki, poprawiają ogólny koloryt i fakturę skóry. Lekka, nawilżająca formuła sprawia, że produkt łatwo i przyjemnie się nakłada - taka konsystencja pozwala na „budowaniu" i kontrolowaniu stopnia krycia.

Podkład posiada ochronę przeciwsłoneczną na poziomie SPF15. Przeznaczony jest przede wszystkim dla skóry tłustej i mieszanej.

Dostępny jest w 12 odcieniach - od tych bardzo jasnych i neutralnych po ciemniejsze beże wpadające w żółte tony.

Podkład Better Than Glow od Clinique - cena

Podkład kosztuje 149 złotych, ale teraz możesz kupić go w promocyjnej cenie w perfumeriach Douglas za 119 złotych.

