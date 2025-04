Jak zainteresować mężczyznę? Jak wypaść perfekcyjnie na rozmowie w sprawie pracy? O czym pamiętać, podczas pierwszego spotkania z przyszłymi teściami? W każdej z tych sytuacji pomóc lub zaszkodzić nam może... uśmiech! Dlaczego tak jest i jak prawidłowo zadbać o zęby? Podpowiadamy!

... Polacy się uśmiechają! Znasz pewnie mit o wiecznie niezadowolonym i nieuśmiechniętym Polaku, który jedyne co, to tylko narzeka? My też go znamy. Na szczęście nie jest on prawdziwy. Z badań Blend-a-med wynika, że 65% z Polaków twierdzi, że uśmiecha się często lub wręcz nieustannie*. I jest to powód do dumy, bo uśmiech, to nasza wizytówka, która może pomóc w wielu sytuacjach.

Chcesz pokazać dobre intencje? Uśmiechnij się!

Czy wiesz, że już ludzie pierwotni "pokazywali zęby" by zapewnić, że nie mają złych zamiarów. Ta praktyka działa do dziś. 3/4 z nas odwzajemnia uśmiech. Jeśli więc chcesz, by inni traktowali cię w życzliwy sposób, to się do nich uśmiechnij - zobaczysz to działa!

Zgodnie z tzw. hipotezą sprzężenia zwrotnego, widok nas samych uśmiechających się sprawia, że zaczynamy czuć się lepiej niż jeszcze chwilę temu. Uśmiech aktywizuje mięśnie twarzy, owocując mimiką, która jest typowa dla radości, zadowolenia czy dumy. Zwrotnie sprawia to, że niejako zarażamy się od zewnętrznych objawów własnego uśmiechu – tłumaczy dr Ewa Jarczewska Gerc, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Chcesz zainteresować sobą mężczyznę? Uśmiechnij się!

Jak wzbudzić zainteresowanie u faceta? Pewnie przeczytałaś już setki artykułów na ten temat. Wszędzie powiedzą ci, że ubraniem i fryzurą, bo faceci to wzrokowcy. OK, to prawda. Ale nie ma się co oszukiwać - ubranie to nie wszystko, bo styl zawsze (z łatwością) możesz zmienić. Jest coś innego, na co faceci zwracają uwagę. To uśmiech!

Marka Blend-a-med postanowiła sprawdzić, jak piękny uśmiech oddziałuje na płeć przeciwną. W tym celu przeprowadzili eksperyment. Aby sprawdzić, jak śnieżnobiały uśmiech oddziałuje na płeć przeciwną, w aplikacji randkowej Tinder utworzono dwa profile tej samej osoby. Na jednym z nich można było zobaczyć uśmiechniętą dziewczynę, na drugim wstawiono podobne zdjęcia, jednak bez uśmiechu na twarzy. Sprawdzano, która wersja cieszyć się będzie większym zainteresowaniem wśród płci przeciwnej.

Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń! Dziewczyna uśmiechająca się wzbudziła bardziej pozytywne emocje. Pod jej zdjęciami było 30% więcej polubień. Otrzymała też 3 razy więcej propozycji spotkań. Ponad połowa z tysiąca badanych osób zdecydowała się z nią porozmawiać. Ponadto o 1/3 więcej osób zdecydowała się wykorzystać opcję "super like" w przypadku osoby pokazującej na zdjęciach biały uśmiech.

Osoby uśmiechnięte są postrzegane jako bardziej sympatyczne (72%), pewne siebie (69%), zdrowe (68%) i po prostu akcyjne (67%).

Nie bez powodu mówi się, że złość piękności szkodzi. Negatywne emocje wyostrzają nasze rysy twarzy, wyglądamy mniej atrakcyjnie. Co więcej, w jednym z badań uczestnikom pokazywano zdjęcia, na których przedstawione osoby prezentowały zdrowe zęby kontra zmanipulowane, nieładne. Okazało się, że uczestnicy eksperymentu postrzegali osoby ze zdrowym uśmiechem jako bardziej inteligentne, sympatyczne, szczęśliwe – mówi dr Ewa Jarczewska Gerc

Jak Polacy dbają o zęby?

2/3 respondentów, którzy wzięli udział w badaniu Blend-a-med, przyznaje, że z uśmiechem nam do twarzy. Tylko 57% osób uważa, że ma atrakcyjny uśmiech, a 62% chciałoby jednak go poprawić. Badanie pokazało, że by zapewnić biel swoim zębom, dokładnie szczotkuje je zaledwie 57% osób. Co trzecia regularnie odwiedza dentystę, a co piąta z nas (22%) stosuje pasty do wybielania zębów.

Jak uatrakcyjnić nasz uśmiech?

Chcesz, by twoje zęby były białe i zdrowe? Pomyśl o wybielaniu. I nie, wcale nie musisz wydawać fortuny na gabinetowe wybielanie w swojego stomatologa.

Marka Blend-a-med we współpracy z naukowcami stworzyła pielęgnacyjną formułę Active Mineral Complex™, która zapewnia zębom śnieżną biel, jednocześnie wzmacniając szkliwo. Co najlepsze - zęby wybielisz stopniowo i we własnym domu.

Formuła past Blend-a-med zawiera: krzemionkę, która delikatnie usuwa przebarwienia i poleruje zęby; fluorek sodu – pielęgnuje osłabione szkliwo i wzmacnia zęby oraz sufraktant – pozostawia uczucie czystości i świeżości po każdym użyciu.

W ofercie znajdziemy dwie pasty wybielające:

Blend-a-med 3D White Whitening Therapy Enamel Care , która nie tylko wybiela, ale i chroni szkliwo zębów

, która nie tylko wybiela, ale i chroni szkliwo zębów Blend-a-med 3D White Whitening Therapy Sensitivity Care - pastę idealną dla wrażliwych zębów - wybiela, wzmacnia i chrni szkliwo zębów.



Czy pasty wybielające są bezpieczne?

Posiadanie pięknego, białego uśmiechu jest tym, co każdy z nas odbiera pozytywnie. Oprócz czynników wewnątrzustrojowych i odkładającego się kamienia nazębnego, biel uśmiechu psują nieestetyczne przebarwienia pochodzenia zewnętrznego. Problem ten dotyczy ponad 1/3 osób odwiedzających gabinet stomatologiczny. Przebarwienia powstają, ponieważ twarde tkanki zęba, w tym szkliwo, są w pewnym stopniu przepuszczalne dla płynów i substancji barwiących, zawartych w kawie, herbacie, czerwonym winie, niektórych warzywach i owocach – jak marchew, pomidory, szpinak czy buraki, a także napojach. Największy przepływ obserwuje się w przestrzeniach międzypryzmatycznych szkliwa. Przestrzenie te wypełnione są substancjami organicznymi, które zachowują się jak gąbka, co ułatwia przenikanie przez nie płynów z jamy ustnej. Przebarwienia spowodowane czynnikami zewnątrzustrojowymi możemy usuwać, stosując odpowiednie pasty do zębów. Na rynku są już dostępne rozwiązania, które nie tylko skuteczne przywracają biel naszym zębom, ale także wzmacniają szkliwo i są bezpieczne w codziennej higienie jamy ustnej – wyjaśnia prof. Ewa Iwanicka-Grzegorek, adiunkt w Katedrze Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

* Badanie SW Research"Polacy a uśmiech", przeprowadzone na zlecenie Blend˗a˗med, kwiecień 2018, ankiety elektroniczne na próbie N=975, K+M, 25-59 lat.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Blend-a-med