Latem ograniczamy makijaż do minimum. Właśnie dlatego, kosmetyki których używamy muszą być o wiele bardziej starannie dobierane. Najlepiej jeśli są wielofunkcyjne i dobrze znoszą upały. Jak powinien wyglądać idealny makijaż na lato?

Gładka, zadbana cera będzie doskonałym tłem dla rozświetlaczy - my je uwielbiamy! Stały się tak popularne, że nawet marki, które hołdowały raczej matowym makijażom zaczęły wprowadzać je do swoich kolekcji. Na powiekach sprawdzą się kreski w pastelowym kolorze - zrobione eyelinerem albo perłowym cieniem. Jeśli wolicie podkreślać usta, postawcie na nawilżające szminki w odcieniach różu lub brzoskwini. Całości dopełni pastelowy manicure - my jesteśmy zakochane w niebieskich i wrzosowych lakierach do paznokci. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej pastelowych inspiracji - ceny zaczynają się od 10 zł!

