Pastelowe odcienie w makijażowych trendach pojawiły się już kilka sezonów temu i nadal mają się dobrze! Brzoskwiniowe usta, lekko zaróżowione policzki, a może miętowa kreska na górnej powiece? Wybieraj do woli! W naszej galerii znajdziesz przegląd pastelowych kosmetyków, którymi wykonasz najmodniejszy makijaż tej wiosny!

Pastelowe kosmetyki - nasze hity

W tym sezonie stawiamy przede wszystkim na lakiery do paznokci w odcieniach nude i błękitu, róż do policzków w kolorze morelowo-różowym i lawendowe cienie do powiek.

