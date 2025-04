Wielofunkcyjna, dobrej jakości paleta do makijażu to marzenie chyba każdej kobiety. Bardzo popularne i najłatwiej dostępne są te z samymi cieniami do powiek, ale jeśli dysponujesz trochę większym budżetem, możesz znaleźć również te z błyszczykami, pomadkami, eyelinerami, różami i bronzerami.

Idealna paleta do makijażu

Przed kupnem takiej kasetki warto, żebyś zastanowiła się, czego od niej oczekujesz. Jeśli lubisz eksperymenty i zabawę kolorem, postaw na te z bogatym wyposażeniem (niektóre z nich mają nawet po 100 elementów!). Natomiast jeśli zazwyczaj wybierasz klasykę, zaopatrz się w paletkę z brązowo-beżowymi cieniami, a pozostałe kolorystyczne fanaberie dokup oddzielnie.

Zobacz przegląd najlepszych palet do makijażu!

