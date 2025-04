Palety cieni to doskonały sposób na to, by wykonać idealny makijaż. Najlepiej, gdy są uniwersalne. Nasze ulubione palety mają matowe, błyszczące i brokatowe cienie, dzięki czemu można nimi wykonać makijaż na każdą okazję. Kolory? Od beżów po ciemniejsze barwy - to klucz do sukcesu.

Zanim wybierzesz idealną paletę dla siebie, sprawdź, jakie kolory do ciebie pasują. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że twój makijaż nie sprawi, że będziesz wyglądać jak z podbitym okiem, a podkreślisz wszystkie swoje zalety.

Dobra paleta cieni do powiek wcale nie musi kosztować fortuny. W Rossmannie znalazłyśmy palety jednej z ulubionych marek makijażowych Polek w bardzo zachęcającej cenie.

Palety cieni do powiek Eveline Cosmetics w super cenie

Palety Eveline Cosmetics to 8 cieni o różnych kolorach i wykończeniach. Stworzysz nimi zarówno dzienny, delikatny makijaż, jak i makeup na wieczorne wyjście.

Paletki doskonale nadadzą się do wykonania klasycznego smokey eye i do zrobienia zwykłego makijażu. Jedną z ogromnych zalet tych palet jest ich kompaktowy rozmiar. Dzięki temu z łatwością zmieścisz je w kosmetyczce lub nawet bocznej kieszeni torebki.

Cienie są znakomicie napigmentowane, więc paleta jest bardzo wydajna. Jednocześnie nie osypują się, nie musisz się zatem martwić, że po kilku minutach po zrobieniu makijażu będziesz wyglądać jak panda. Jeśli jednak potrzebujesz dodatkowego utrwalenia, użyj fixera w sprayu.

Kolory łatwo się blendują, ale jak donoszą wizażanki, trochę trzeba się nad tym napracować. Z pewnością nie nadadzą się do tego aplikatory z gąbeczkami, które są dołączone do palety. Warto wiec zaopatrzyć się w porządny pędzelek do rozcierania cieni.

