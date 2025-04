Paleta do cieni to prawdziwa uczta dla oczu. Dosłownie i wizualnie. Jest nieocenionym elementem w kosmetyczce każdej z nas. Żadna inna rzecz nie ma takiej mocy upiększającej i zmieniającej wygląd, jak tabliczka mieniąca się kolorami tęczy. Chociaż rynek beauty ma nam w tej kategorii sporo do zaoferowania i jest wręcz przesycony tego typu produktami, to znalezienie tej idealnej to niemałe wyzwanie. Oprócz trwałych formuł, które nie będą się ścierać, osypywać i załamywać na powiece, ta najlepsza powinna mieć różnorodną gamę odcieni - neutralne kolory odpowiednie do pracy oraz energetyczne i żywe na wypadek, gdybyśmy chciały wzmocnić swój make-up.

Dobra paleta nie musi być droga. Bardzo często okazuje się, cena nie idzie w parze z jakością, dlatego, aby ci pomóc, wybrałyśmy dla ciebie najlepsze według nas palety cieni do powiek na lato 2022, które odwdzięczą ci się świetną trwałością, wspaniałym makijażem i będą łaskawe dla portfela.

Spis treści:

W apetycznej palecie Honey znajdziesz 18 mocno napigmentowanych cieni (metalicznych i matowych), z pomocą których wykonasz makijaż zarówno na dzień, jak i na wieczór. Łatwo sie blendują i są bardzo trwałe.

fot. Paleta cieni do powiek Honey, Makeup Revolution, cena: ok. 45 zł/materiały prasowe

Paleta idealna dla miłośniczek makijażu w stonowanych kolorach. Zawiera 9 cieni, które pięknie ze sobą współgrają i pozwalają stworzyć efektowny makijaż na każdą okazję. Dzięki aksamitnej i mocno napigmentowanej formule, wytrzymują na powiece wiele godzin.

fot. Paleta cieni do powiek Daily Dose Of Energy, Essence, cena: ok. 24 zł/materiały prasowe

Paleta Surprise Me Fairy Tale od Lovely ma wszystko, czego potrzebujesz do makijażu inspirowanego tegorocznych pokazem Versace (zdj. główne). Wypełniona jest dziewięcioma najgorętszymi kolorami tego lata. Możesz stosować je pojedynczo lub dowolnie ze sobą miksować.

fot. Paleta cienie do powiek Surprise Me Fairy Tale, Lovely, cena: ok. 27 zł/materiały prasowe

Ta paleta to nasz redakcyjny hit. Połączono w niej neutralne odcienie nude z intensywnymi i mocno połyskującymi, które znakomicie ożywiają makijaż. Bardzo łatwo się aplikują i długo utrzymują na powiece. Świetna jakość w dobrej cenie.

fot. Paleta cieni do powiek Color Clash, Sephora Collection, cena: 73 zł/materiały prasowe

Bogata w 24 odcienie paleta od Anastasia Beverly Hills to prawdziwa perełka dla każdej miłośniczki make-upu. Z jej pomocą zrobisz makijaż na każdą okazję — delikatny na co dzień i pełen blasku na wieczór. Tekstury? Aksamitnie miękkie i kremowe, które wspaniale się przenikają.

fot. Paleta cienie do powiek Norviva Pro Pigment Vol. 4, Anastasia Beverly Hills, cena: 325 zł/materiały prasowe

