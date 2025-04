Nie ma na świecie kobiety, która powiedziałaby „mam za dużo palet cieni do powiek". Przynajmniej my takiej nie znamy. Nasza redakcyjna koleżanka twierdzi, że każda z nich to dzieło sztuki, a odpowiednie jej skomponowanie to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stawia przed nami dziedzina makijażu.

Oczywiście Polki najbardziej upodobały sobie brązowe i beżowe cienie do powiek. I nie ma w tym nic dziwnego - są eleganckie i... bezpieczne. Nadają się na każdą okazję, a poza tym świetnie pasują do urody większości z nas.

Przygotowałyśmy 5 propozycji, w których znajdziesz głównie neutralne odcienie z jednym lub kilkoma kolorystycznymi akcentami. Jeszcze jedna dobra wiadomość - ceny palet nie przekraczają 50 złotych.

Paleta do makijażu Wild Animal Make Up Revolution, cena 26,99 zł zł

Paleta zawiera 18 cieni do powiek o różnym wykończeniu - od matowych po bardzo błyszczące. Bazuje przede wszystkim na ciepłych brązach, ale znajdziesz w niej też zagadkowe zielenie, bordo i złoto. Będzie idealna do dla każdego koloru oczu - polecamy szczególnie niebieskookim.

Paleta do makijażu Charming Mocha Eveline, cena 49 zł

Bardzo klasyczna paleta na co dzień - 12 odcieni utrzymanych w beżach i brązach z dodatkiem delikatnie różowych pigmentów. Większość z nich ma matowe wykończenie - będzie idealna do codziennego makijażu. Polecamy przede wszystkim niebieskookim i piwnookim dziewczynom.

Paleta do makijażu Go Nude Sex Appeal Wibo, cena 45 zł

To jedna z naszych ulubionych palet. Znajdziesz w niej 12 cieni - matowych i błyszczących. Złoto miesza się z chłodnymi brązami, zgaszonym granatem i szarościami. Zachwycone nią będą wszystkie zielonookie i brązowookie dziewczyny.

Paleta do makijażu Pro Next Gen Nudes Catrice, cena 39 zł

Paleta składa się z 14 kolorów - spokojnych, stonowanych brązów i odcieni nude. Urozmaiceniem są dwa różowo-bordowe cienie - matowy i metaliczny. Dwa melanżowe odcienie - Materpiece i Bold nadadzą niesamowitego połysku.

Paleta do makijażu Astrological Revolution Pro, cena 39 zł

W palecie znajdziesz aż 18 cieni do powiek. Większość z nich to dobrze napigmentowane, metaliczne złota, brązy i beże. Dla uspokojenia połysku - 4 maty. Paleta sprawdzi się zarówno u dziewczyn o ciepłych jak i chłodnych karnacjach - dzięki odcieniom Light i Philospher można ochłodzić wszystkie miedziane i złote kolory.

