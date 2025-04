Makijaż smoky eyes to prawdziwa klasyka porównywana do czerwonych ust czy czarnej kreski na powiece. Jest odpowiedni na każdą okazję i pasuje do każdego typu urody. W tym sezonie najmodniejsze smoky eyes są w odcieniach brązowych.

Jak wykonać makijaż smoky eyes? Cieniujesz oko od jasnego koloru cielistego, przez jasnobrązowy po najciemniejszy. W zależności od pory dnia i okazji dobierz stopień nasycenia koloru - w dzień delikatniejszy, a na wieczór - mocniejszy. Niezmiennie w trendach jest także wersja smoky eyes z kolorem czarnym w roli głównej oraz wszystkie odcienie szarości.

Oto nasz przegląd paletek do smoky eyes dostępnych w drogeriach!