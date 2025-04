Kasetka do konturowania twarzy to (najczęściej) aż trzy kosmetyki w jednym - puder brązujący, róż i rozświetlacz. Jest niezastąpiona jeśli chcemy podkreślić rysy twarzy. Jeśli wybierzecie taką, która idealnie pasuje do waszych potrzeb, ograniczycie kosmetyki do makijażu do minimum.

Paleta do konturowania twarzy - jak jej używać?

Palety składają się z minimum trzech kolorów. Najciemniejszy służy do podkreślenia kości policzkowych i ogólnego wysmuklenia twarzy. Powinien być w chłodnym odcieniu brązu, matowy, najlepiej bez żadnych drobinek. Kolejny to róż - może być w odcieniach brzoskwiniowych lub różowych - powinno się go dobierać w zależności od karnacji. Róż doda nam "kolorków" i sprawi, że skóra będzie wyglądać świeżo i promiennie. Ostatni, najjaśniejszy to rozświetlacz - powinno się go nakładać tuż nad bronzerem i pod łukiem brwiowym. Doda naszej twarzy trójwymiarowości.

Paletę dobieracie do swoich potrzeb. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z makijażem, spokojnie wystarczy wam kasetka z trzema kolorami. Jeśli jesteście już wprawione w konturowaniu, możecie zafundować sobie profesjonalną paletę z kilkoma odcieniami, polecamy szczególnie tę od marki NARS.

