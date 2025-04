Nawet, jeśli na co dzień jesteśmy minimalistkami i do makijażu używamy wyłącznie kremu BB i tuszu do rzęs, to zdarzają się takie okazje, na które chcemy pomalować się bardziej wieczorowo - wtedy dobrze dobrana paleta cieni do powiek to połowa sukcesu. Jesteśmy przekonane, że większość z Was, ma przynajmniej jedną paletę w swoich zbiorach.

Nie zdziwi nas jednak fakt, jeśli „ubytki" widać tylko w beżowych i brązowych cieniach. Nie będziemy również zaskoczone, jeśli użyłaś jej tylko raz w życiu - być może nie było takiej potrzeby. A może jednak jest nieodpowiednio dobrana do twojej karnacji? Może w tym roku warto poprosić Mikołaja o nową paletę cieni do powiek? Zerknij na nasze propozycje!

Paleta cieni Beauty Rocks, Paese



Paleta zawiera 12 pięknie iskrzących, brokatowych cieni idealnych do wykonania wyjątkowego, wieczorowego makijażu. Jesteśmy zauroczone tym bajecznym turkusem. Polecamy szczególnie piwnookim dziewczynom.

Paleta cieni Lolita Por Vida, Kat Von D

W palecie znajduje się 18 cieni - matowych i błyszczących. Wszystkie utrzymane w ciepłej, różowo-pudrowo-bordowej kolorystyce. Kompozycja idealna dla zielonych i niebieskich oczu.

Paleta cieni Honey Chocolate, I Heart Revolution

Tej palecie naprawdę trudno się oprzeć - 18 mocno napigmentowanych i błyszczących cieni w seksownych kolorach. Świetnie sprawdzi się przy brązowych i zielonych oczach.

Paleta cieni Secret Palette, Nabla

Tylko spójrz na to opakowanie - paleta wygląda jak dzieło sztuki! Znajdziesz w niej 15 cieni opierających się na morskich, bordowych i złotych odcieniach. Niebieskookie dziewczyny będą zachwycone!

Paleta cieni Precious Stone, Make Up Revolution

20 brokatowych i matowych cieni idealnie sprawdzi się przy seksownym, ciepłym smoky eyes. Jest na tyle uniwersalna, że nadaje się dla każdego typu urody.

Paleta cieni Sweet Harmony, Affect

Zestaw idealny dla niebieskich i zielonych oczu - 12 matowych i błyszczących cieni utrzymanych w stonowanej kolorystyce to strzał w 10.

Paleta Naked Honey, Urban Decay

Najnowsza paleta z linii Naked opiera się na złotych i brązowych odcieniach. My jesteśmy w niej zakochane!

Paleta cieni Gingerbread Extra Spicy, Too Faced

Po zachwytach nad klasyczną wersją palety, przyszedł czas na coś jeszcze bardziej „pikantnego". Dodatek morskiej zieleni i mocno nasyconych pomarańczy sprawia, że Gingerbread Extra Spicy świetnie nadaje się dla wszystkich brązowookich i zielonookich dziewczyn.

