Naturalne sposoby na poprawę kondycji skóry twarzy mogą okazać się bardzo skuteczne. Jest wiele przyczyn opuchniętych powiek, często pojawiają się po nieprzespanej nocy czy stresującym dniu i potrafią być naprawdę irytującym problemem. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować naturalne rozwiązanie – takie jak domowy roll-on z kofeiną. Zrobisz go bardzo szybko, a efektami możesz cieszyć się od razu.

Reklama

Jak zrobić roll-on z kofeiną na worki pod oczami?

Kawę możesz wykorzystać nie tylko do stworzenia domowego peelingu do twarzy, ale także roll-on'u na skórę pod oczami. To łatwy proces, który nie wymaga specjalistycznych składników czy umiejętności. Zobacz, czego będziesz potrzebowała i prześledź cały proces przygotowania:

Składniki:

1 łyżeczka zmielonej kawy,

10 ml oleju roślinnego (np. migdałowego czy jojoba),

1 łyżeczka żelu aloesowego,

Kilka kropli olejku eterycznego (np. rumiankowego czy lawendowego),

Szklana buteleczka roll-on (kupisz ją w aptece lub sklepie internetowym).

Przygotowanie:

Zmieloną kawę zalej gorącą wodą (około 50 ml), by uzyskać intensywny napar. Odstaw do wystudzenia. Do buteleczki roll-on wlej 10 ml oleju roślinnego, następnie 1 łyżeczkę aloesu. Wymieszaj je dokładnie. Przecedź kawowy napar, by pozbyć się resztek kawy, i wlej go do buteleczki z aloesem i olejem. Dodaj kilka kropli wybranego olejku eterycznego. Zamknij buteleczkę i wstrząśnij, by składniki się połączyły. Gotowe! Teraz możesz wykonać małe, okrężne ruchy wzdłuż obszaru pod oczami i cieszyć się odświeżoną skórą.

Jak działa kawowy roll-on?

Ten domowy kosmetyk z łatwością wpasuje się w twoją rutynę pielęgnacyjną. Dlaczego więc warto go do niej wdrożyć?

Kofeina ma właściwości stymulujące krążenie krwi , co pomaga w walce z opuchlizną pod oczami.

, co pomaga w walce z opuchlizną pod oczami. Domowy roll-on może wpłynąć na redukcję obrzęków , co zmniejszyłoby widoczność cieni.

, co zmniejszyłoby widoczność cieni. Zwiększa napięcie skóry , przez co może ona stać się bardziej sprężysta.

, przez co może ona stać się bardziej sprężysta. Odświeża okolicę pod oczami, dzięki schłodzeniu i masażowi nadaje wypoczętego wyglądu .

. Ma właściwości nawilżające, poprzez dodanie takich składników jak aloes czy olej rośliny.

Czytaj także: