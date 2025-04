Dlaczego codzienne wykonywanie demakijażu jest ważne? Przede wszystkim dlatego, że pozwala skórze "odetchnąć" po kosmetykach kolorowych, które przecież z reguły nie są pielęgnujące. Jeśli kładziesz się spać z makijażem lub nie zmywasz go dokładnie, na twojej cerze z pewnością pojawią się zanieczyszczenia i niedoskonałości, a do tego będzie ona szybciej się starzeć.

Dzisiejsze kosmetyki do makijażu są naprawdę trwałe, dlatego tak ważne jest dokładne ich usuwanie. Dotyczy to nie tylko tych, które w teorii najtrudniej zmyć (czyli np. wodoodpornego tuszu do rzęs), ale także podkładów, cieni oraz pomadek.

Także jeśli jesteś fanką trendu clean girl makeup, również musisz dbać o odpowiednie usunięcie całej "kolorówki". W jaki sposób robić to najskuteczniej? W nawyk musi ci wejść dwuetapowe oczyszczanie twarzy. W metodzie tej chodzi o to, aby najpierw usunąć większe zanieszczyszczenia oraz kosmetyki, a następnie dokładnie oczyścić skórę.

Jak powinno wyglądać dwuetapowe oczyszczanie:

wykonaj demakijaż przy pomocy dedykowanego kosmetyku opłucz twarz i umyj ją jak zwykle ulubionym żelem czy pianką.

Metoda ta sprawia, że cera jest maksymalnie doczyszczona i na pewno dobrze wchłonie kosmetyki do nocnej pielęgnacji. Pamiętaj, że kosmetyków do demakijażu nie można pozostawiać na skórze. Musisz je zmyć, a przynajmniej opłukać.

Demakijaż możesz skutecznie wykonać przy pomocy różnorodnych kosmetyków: olejków, mleczek, płynów oraz żeli. Popularne są także kosmetyki dwufazowe, które przed użyciem trzeba wymieszać poprzez wstrząśnięcie buteleczką. Formuła produktu to tak naprawdę kwestia preferencji, w każdej postaci produkty do demakijażu mają tę samą funkcję.

Bardzo dużą popularnością w ostatnim czasie cieszą się także masła i balsamy do demakijażu - występują w formie tłustego kremu, który skutecznie rozpuszcza nawet wodoodporne, bardzo trwałe kosmetyki. Z reguły kosztują ok. 30 złotych, ale często możesz je znaleźć w sklepach na atrakcyjnych promocjach (nawet 40-50%).

Płyn micelarny do demakijażu Ziaja Ulga

Płyny micelarne często goszczą w domach Polek i Polaków, bo są szybkie i łatwe w użyciu, a do tego skuteczne. Niebieska buteleczka z Ziai skrywa w sobie produkt przeznaczony do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Niewielką ilość płynu wystarczy wylać na wacik, a następnie przetrzeć całą twarz, usuwając kolorowe kosmetyki.

Cena: ok. 11 zł

fot. Demakijaż za mniej niż 20 zł: Ziaja Ulga płyn miceralny/mat. prasowe

Hialuronowy płyn micelarny 3w1 Eveline Cosmetics

Ten płyn jest skuteczny, tani i jest go dużo. Za mniej niż 20 złotych dostaniesz ponad pół litra płynu, który działa trójfazowo - usuwa makijaż (w tym wodoodporny), oczyszcza skórę i koi podrażnienia. Formuła jest bezpieczna nawet w przypadku bardzo wrażliwej okolicy pod oczami lub często łzawiących oczu.

Aby usunąć makijaż oczu, przyłóż nasączony płynem wacik na kilka sekund do zamkniętej powieki, a następnie lekko przetrzyj. Płyn ma przyjemny zapach, a formuła wzbogacona jest kwasem hialuronowym.

Cena: 19,99 zł

fot. Demakijaż za mniej niż 20 zł: Eveline płyn micelarny 3w1/mat.prasowe

Płyn micelarny do demakijażu Bielenda Expert Czystej Skóry 3w1

Kolejna propozycja łagodnego płynu, która skutecznie oczyszcza skórę z makijażu, koi podrażnienia i pozostawia cerę miękką. Nie wywołuje efektu ściągnięcia skóry i sprawdza się także w przypadku cery problematycznej. Dodatkowo płyn tonizuje skórę, przywracając jej prawidłowe pH.

W niskiej cenie masz aż 400 ml, więc taki produkt wystarczy ci na wiele miesięcy codziennego stosowania. W niektórych drogeriach możesz znaleźć także ten produkt w wersji mini - będzie idealna na wyjazdy.

Cena: 18,99 zł

fot. Demakijaż za mniej niż 20 zł: Bielenda Expert Czystej Skóry płyn micelarny 3w1/mat. prasowe

Dwufazowy płyn do demakijażu oczu Nivea Eye Makeup Remover

Choć w nazwie produktu jest przeznaczenie jedynie do oczu, płyn ten może być stosowany do całej twarzy. Olejowa część doskonale usuwa wodoodporny makijaż, a część wodna pielęgnuje i sprawia, że cera staje się miękka i aksamitna.

Płyny dwufazowe należy przed użyciem dobrze wymieszać, aby faza wodna i olejowa dobrze się połączyły. Wstrząśnij więc mocno buteleczką, a następnie wylej odrobinę na wacik i przetrzyj twarz.

Cena: ok. 18 zł

fot. Demakijaż za mniej niż 20 zł: Nivea Caring Eye Make-Up Remover/mat. prasowe

Żel-olejek do demakijażu Tołpa Pure Trends Orient

Marka Tołpa znana jest ze swojego przywiązania do natury oraz ekologicznych rozwiązań. Formuła żelu doskonale usuwa makijaż, a w kontakcie z wodą zmienia się w przyjemnie otulający olejek. Antyoksydacyjne składniki koją i nawilżają, a aktywna formuła pozbywa się nie tylko makijażu, ale także zalegającego sebum, potu oraz miejskich zanieczyszczeń.

Bardzo dużą zaletą tego produktu jest to, że nie wymaga użycia wacika. Możesz nałożyć go na dłonie i następnie rozprowadzić po twarzy. Kosmetyk często dostępny jest w promocji.

Cena: 19,99 zł

fot. Demakijaż za mniej niż 20 zł: Tołpa żel-olejek do demakijażu Pure Trends Orient/mat. prasowe

Oczyszczająco-łagodzące mleczko do demakijażu Erne

Kolejną grupą produktów do demakijażu są mleczka. Mają one bardziej treściwą, kremową formułę i są szczególnie dedykowane cerom suchym i bardzo skłonnym do podrażnień. W tym produkcie zawarty jest przede wszystkim kwa hialuronowy, który silnie nawilża oraz niacynamid, który oczyszcza skórę i dodaje jej blasku, a ponadto pomaga zatrzymać młodość na dłużej.

Mleczka, podobnie jak inne produkty do demakijażu, musisz zmyć przy pomocy wody lub żelu/pianki do twarzy.

Cena: 16,99 zł

fot. Demakijaż za mniej niż 20 zł: Oczyszczająco-łagodzące mleczko do demakijażu Erne/mat. prasowe

Mleczko do demakijażu z ekstraktem z ogórka Ziaja

To mleczko z kolei przeznaczone jest do pielęgnacji cery normalnej, mieszanej oraz tłustej, ze skłonnością do niedoskonałości. Łagodnie oczyszcza z pozostałości makijażu i pielęgnuje skórę. Zmiękcza naskórek i intensywnie nawilża, dzięki czemu stopniowo pomaga w łagodzeniu zmian trądzikowych. Możesz nałożyć mleczko na wacik lub wielorazowy płatek albo rozprowadzić w dłoniach, a następnie na twarzy.

Cena: ok. 12 zł

fot. Demakijaż za mniej niż 20 zł: Mleczko do demakijażu z ekstraktem z ogórka Ziaja/mat. prasowe

