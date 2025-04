Pierwszym podstawowym krokiem rutyny pielęgnacyjnej powinno być oczyszczanie skóry. Tylko prawidłowe usunięcie makijażu, nadmiaru sebum oraz innych zanieczyszczeń, np. ze środowiska, gromadzących się na twarzy zapewnia jej dobrą przyswajalność składników pielęgnacyjnych zawartych w kremach. Skąd czerpiemy informacje na temat oczyszczania twarzy i czy przykładamy do niego odpowiednią wagę?

Marka CeraVe zrealizowała badanie, którego celem jest obalenie błędnych przekonań i edukacja konsumentów w zakresie nawyków w oczyszczaniu skóry twarzy. Badanie zostało przeprowadzone w 23 krajach przez IPSOS i wzięło w nim udział ponad 10 100 respondentów.

Czy na pewno wiemy, jak prawidłowo oczyszczać twarz?

Okazuje się, że ostatni rok znacząco wpłynął na edukację w tym temacie. Pandemia i związana z nią przymusowa zmiana trybu życia sprawiły, że wiele osób zaczęło szukać informacji o tym, jak prawidłowo dbać o skórę. Globalne badanie przeprowadzone przez CeraVe wykazało, że zdecydowana większość (90%) osób stwierdziła, że pandemia wpłynęła na ich codzienne życie, a 28% doświadczyło zmian w ogólnym stanie zdrowia skóry spowodowanych czynnikami związanymi z pandemią. Zmiany te przełożyły się na sposób oczyszczania skóry twarzy - 64% osób zmieniło swoje nawyki w tym zakresie w ciągu ostatniego roku.

Jak w takim razie oczyszczać cerę?

Podstawą jest systematyczność - powinno robić się to dwa razy dziennie: rano oraz wieczorem. To bardzo ważne, bo zwykle jeden z tych etapów jest pomijany. Wydaje się, że po nocy nie ma potrzeby dodatkowego mycia twarzy czymś więcej niż wodą, lecz to błędne założenie.

Oczyszczanie należy wykonać delikatnie, nakładając preparat myjący na zwilżoną skórę opuszkami palców i masować ją chwilę, następnie spłukując obficie letnią wodą. Nie powinno używać się wacików ani szorstkich ręczników do wycierania - skóra twarzy nie lubi tarcia.

Gdzie najczęściej szukamy informacji? Co ciekawe, porada dermatologiczna nie jest pierwszym wyborem, kiedy poszukujemy wskazówek dotyczących oczyszczania twarzy. Na prowadzenie, szczególnie w ciągu ostatniego roku, wysunął się Internet. 48% osób biorących udział w ankiecie CeraVe twierdzi, że prasa i Internet były dla nich głównymi źródłami informacji w zakresie porad dotyczących prawidłowego oczyszczania skóry twarzy. W Polsce 20% respondentów czerpało wiedzę z mediów społecznościowych, 18,6% z blogów eksperckich, artykułów redakcyjnych lub stron internetowych, a 22,6% czytało recenzje oraz oceny danych produktów online.

Okazuje się jednak, że porady znalezione w Internecie nie zawsze są solidnym źródeł wiedzy. Respondenci zdawali sobie sprawę z konieczności uważnego wybierania treści pod kątem wiarygodności i zaufania. Co ciekawe, 2 na 3 (67%) ankietowanych przyznało, że porady dotyczące pielęgnacji skóry zamieszczone w Internecie nie zawsze są dokładne.

Akcja edukacyjna marki CeraVe #CleanseLikeADerm

Nic nie zastąpi porad ekspertów. Doskonale wie o tym marka CeraVe, która po przeprowadzonym badaniu postawiła sobie za cel edukację w zakresie oczyszczania skóry. Marka chce przekazać konsumentom wiedzę na temat oczyszczania skóry twarzy popartą wiedzą dermatologów poprzez kampanię PR, influencerów i kampanię digital pod hasłem "#CleanseLikeADerm". Projekt zaplanowano na lipiec i sierpień.

W ten sam sposób, w jaki nasze produkty są opracowywane wspólnie z dermatologami, pracowaliśmy z dermatologami, aby opracować wszystkie aspekty tej kampanii – powiedziała Penelope Giraud, Global General Manager, CeraVe. – Naszym celem jest edukowanie konsumentów poprzez bezpośrednie komunikowanie spostrzeżeń dermatologów przy użyciu kanałów, z których najczęściej korzystają.

Porady dermatologiczne realnie wpływają na efekty stosowanej pielęgnacji. Badanie CeraVe pokazało, że osoby, które konsultowały się ze specjalistą zauważyły poprawę stanu cery (25% badanych) oraz zaczęły używać odpowiednich kosmetyków, takich jak na przykład płyn do mycia twarzy (59% badanych).

Sięgnij po kosmetyki CeraVe

CeraVe oferuje kompletną linię produktów do pielęgnacji skóry, które zawierają trzy kluczowe ceramidy wzbogacone rewolucyjną technologią MVE, aby pomóc przywrócić naturalną barierę ochronną naszej skóry. Nawilżający Krem-Pianka do mycia twarzy, Nawilżająca Emulsja do mycia twarzy i ciała oraz Oczyszczający Żel do mycia ciała i twarzy to produkty, które zapewnią skórze czystość i przygotują ją do dalszych etapów codziennej pielęgnacji.

