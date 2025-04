W sezonie wiosna-lato 2022 wargi lśniące niczym tafla lustra to mocny trend. Lansował je m.in. Blumarine, Coperni, Dior i Diesel. Usta modelek na wybiegach mieniły się tysiącami drobinek i pięknie odbijały błysk fleszy. Taki kuszący efekt możemy osiągnąć za pomocą olejku do ust. W przeciwieństwie do klasycznych błyszczyków, ich formuły wzbogacone są o dodatkowe składniki (m.in. olej jojoba, olej arganowy, olej z nasion malin, olej z orzechów laskowych masło shea, witaminę E), które silnie odżywiają, koją i pielęgnują wargi. Już jedno pociągnięcie wystarczy, aby przywrócić im miękkość i jedwabistą gładkość.

Olejek do ust możesz stosować solo lub na ulubioną pomadkę. W drogeriach znajdziesz duży wybór tego typu produktów — bezbarwne, z drobinkami lub w kolorze. Zobacz 5 najlepszych olejków do ust, które zachwycają trwałością i efektem.

Zawiera kompleks siedmiu olejków: awokado, arganowy, z pestek winogron, chia, marula, makadamia oraz jojoba. Olejek koi i regeneruje suche wargi, zapewniając im piękny połysk.

Olejek do ust Glow Elixir Lip Oil Be Glamour, Delia Cosmetics, cena: ok. 20 zł/materiały prasowe

W składzie znajdziemy m.in. olejek z nasion malin, który silnie odżywia usta i chroni je przed czynnikami zewnętrznymi oraz ekstrakt z granatu. Pozostawia delikatny, różowy kolor.

Olejek do ust Orgasm Oil-Infused Lip Tint, NARS, cena: 135 zł/materiały prasowe

Kultowy olejek, który robi furorę wśród dziewczyn na Instagramie oraz Tik Toku. Nadaje ustom świetlisty połysk i pięknie podkreśla ich naturalny kolor. Receptura kosmetyku oparta jest na olejku z wiśni, który zmiękcza, chroni, a także rewitalizuje wargi.

Olejek do ust Dior Lip Glow Oil, cena: 185 zł/materiały prasowe

Kosmetyk wzbogacony jest o olejek żurawinowy i witaminę E, dzięki czemu pozostawia wargi odżywione, miękkie oraz nawilżone. Ma lekką, żelową konsystencję. Wzmacnia naturalny kolor ust, a świetlisty połysk utrzymuje się przez długi czas.

Olejek do ust, Cranberry Lip Oil, Essence, cena: ok. 12 zł/materiały prasowe

Pokrywa usta delikatną, lśniącą i nieklejącą się powłoką. Dzięki czystym olejkom w składzie, zapewnia im jedwabistą gładkość i miękkość.

Olejek do ust Instant Light Lip Comfort Oil, Clarins, cena: 109 zł/materiały prasowe

