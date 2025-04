Jak pewnie wiecie, kosmetyki do twarzy trzeba dobierać nie tylko do rodzaju cery, ale także do pory roku. Zupełnie innych produktów powinniśmy używać latem, gdy na zewnątrz panuje trzydziestostopniowy upał niż wtedy, gdy temperatura spada poniżej zera. Jeśli będziecie o tym pamiętać podczas codziennej pielęgnacji, wasza skóra wam za to podziękuje.

Reklama

Ten wielofunkcyjny krem pokochały kobiety na całym świecie!

Jesień i zima to nie najłatwiejszy okres dla naszej skóry, przede wszystkim tej suchej, cienkiej, naczynkowej i wrażliwej. Niska temperatura i silny, przenikliwy wiatr sprawiają, że skóra staje się zaczerwieniona, szorstka i sucha. I tu z pomocą przychodzą olejki, które działają na nią jak opatrunek.

Najlepsze olejki na jesień 2017

Olejki już na dobre zadomowiły się w kosmetyczkach Polek. Nic więc dziwnego, że na sklepowych półkach co rusz pojawiają się olejkowe nowości. W naszej galerii znajdziecie 10 produktów, które możemy polecić wam z czystym sumieniem. Jesienne olejki powinny mocno odżywiać, nawilżać i regenerować skórę. Pomoże w tym róża japońska, czerwona malina, szafran i konopie indyjskie.

Reklama

Nie gąbeczka, nie pędzel, ani nie szczoteczka. Ten gadżet to hit!