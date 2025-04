Olejek herbaciany pochodzi z liści rośliny Melaleuca alternifolia, małego drzewa rosnącego w południowo-wschodniej Australii. Dzięki silnym właściwościom antyseptycznym, antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym jest liderem wśród naturalnych, domowych kosmetyków. Ma mnóstwo zalet. Jest nieoceniony w pielęgnacji skóry trądzikowej (skutecznie niszczy wypryski i zapobiega ich powstawaniu), zmniejsza podrażnienia i swędzenie, przyspiesza gojenie ran, wspiera leczenie grzybicy stóp, a także dba o zdrowie skóry głowy oraz włosów. To jednak nie wszystko. Olejek z drzewa herbacianego pomaga również w walce z oznakami starzenia skóry — zmniejsza widoczność zmarszczek i drobnych linii.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak stosować olejek z drzewa herbacianego na zmarszczki.

Spis treści:

Olejek eteryczny z drzewa herbacianego bogaty jest w związki fenolowe i terpeny. Zawiera prawie 100 składników aktywnych. Wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze oraz przeciwzapalne.

Olejek z drzewa herbacianego na paznokcie - jak stosować i jakie daje efekty?

fot. Olejek z drzewa herbacianego na zmarszczki/ Adobe Stock, Olga

Olejek z drzewa herbacianego można stosować jako dodatek do kosmetyków (kremu/maseczki) lub połączyć z innym olejem np. kokosowym, jojoba, awokado, makadamia, arganowym lub z pestek winogron. Ważne, żeby nie aplikować go bezpośrednio na całą twarz — może doprowadzić do podrażnień.

Kroplę olejku herbacianego dodaj do porcji kremu nawilżającego lub do domowej maseczki przeciwzmarszczkowej.

Domowe maseczki na twarz: 9 najlepszych przepisów, które wyleczą każdy problem

Olejek herbaciany z miodem na zmarszczki

Dodaj kroplę olejku herbacianego do łyżki miodu. Dokładnie wymieszaj i nałóż na twarz oraz szyję. Pozostaw na 10-15 minut. Następnie zmyj letnią wodą i wmasuj krem nawilżający. Skóra po użyciu będzie miękka, gładka i promienna. Dla najlepszych efektów stosuj 2 razy w tygodniu.

Przed zastosowaniem olejku herbacianego na twarz, obowiązkowo wykonaj próbę uczuleniową .

. Stosując olejek herbaciany, pamiętaj o kremie z wysokim filtrem .

. Olejek trzymaj w szklanej buteleczce , w chłodnym miejscu z dala od światła.

, w chłodnym miejscu z dala od światła. Wybieraj 100% organiczny, czysty olej.

