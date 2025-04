Olejek różany to jeden z najcenniejszych i najdroższych olejków na świecie. Jego cena wynika przede wszystkim z bardzo pracochłonnego procesu tworzenia - do wyprodukowania 1 l olejku potrzeba 5 ton kwiatów róży damasceńskiej, która uprawiana jest w Dolinie Róż w Kazanłyku w Bułgarii.

Co więcej, kwiaty muszą być zbierane ręcznie o ściśle określonej porze - od wschodu słońca do około godziny 11:00, ponieważ to wtedy mają największe stężenie olejków.

Olejek różany bogaty jest w alfa-pinen, aldehyd benzoesowy, beta-pinen, kamfen, karwon, aldehyd cynamonowy, cytronelol, eugenol, co nadaje mu właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne. Poza tym pobudza produkcję kolagenu, dzięki czemu działa przeciwzmarszczkowo oraz przyspiesza regenerację naskórka.

Olejek różany nadaje się dla każdego typu cery, polecany jest przede wszystkim do pielęgnacji cery dojrzałej, wrażliwej i suchej. Świetnie sprawdzi się także na skórze problematycznej, ponieważ pomaga w leczeniu zmian trądzikowych.

Wzmacnia i regeneruje,

poprawia nawilżenie skóry,

rozjaśnia przebarwienia,

dobroczynnie wpływa na cerę naczynkową,

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia,

normalizuje pracę gruczołów łojowych,

wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę.

fot. Olejek różany/Adobe Stock

Olejek różany najczęściej stosowany jest w pielęgnacji twarzy, ale można go również stosować na całe ciało i do olejowania włosów.

Olejek różany do twarzy

Olejek różany doskonale sprawdzi się jako serum do twarzy​ - możesz nakładać go samodzielnie, albo wymieszać z innym olejkiem np. jojoba albo makadamia.

Warto dodać kilka kropel olejku do ulubionego kremu do twarzy, aby zintensyfikować jego działanie. Możesz go również nakładać punktowo np. na zmiany trądzikowe albo przebarwienia (w tym wypadku najlepiej sprawdzi się ten nierozcieńczony).

Olejek różany sprawdzi się również jako kosmetyk do demakijażu - stosuj go samodzielnie albo dodaj do płynu lub żelu micelarnego.

Olejek różany do ciała

Kilka kropel olejku różanego rozcieńcz z olejem z pestek winogron lub oliwą z oliwek. Do wykonania masażu możesz wykorzystać dodatkowo specjalny masażer. Olejek różany potrafi delikatnie rozjaśniać rozstępy!

Możesz też dodać kilka kropel do kąpieli razem z łyżką miodu - skóra będzie nawilżona, a ty zrelaksowana.

Olejek różany na włosy

Olejek różany możesz nakładać samodzielnie na końcówki włosów albo dodać kilka kropel do ulubionej odżywki lub maski do włosów.

Świetnie sprawdzi się również do olejowania włosów - 2-3 krople olejku różanego wymieszaj z innym olejkiem do włosów (świetnie sprawdzi się arganowy albo ze słodkich migdałów) i nałóż na włosy. Owiń głowę ręcznikiem i spłucz po 2 godzinach. Możesz również taką mieszankę zostawić na włosach przez całą noc.

Za 10 ml czystego 100% olejku różanego trzeba zapłacić około 100 złotych. Większość marek kosmetycznych proponuje jednak bardziej ekonomiczne rozwiązanie i sprzedaje olejek różany w połączeniu z innych skutecznymi składnikami.

Za 10 ml opakowanie 5% olejku różanego wymieszanego z olejkiem jojoba trzeba zapłacić średnio 25 złotych.

