Olej babassu, arganowy, rzepakowy, ze słodkich migdałów, kokosowy… W ciągu ostatnich kilku lat, usłyszeliśmy o wielu naturalnych produktach, które wykazują zbawienne działanie na naszą skórę i włosy. Niewiele jednak osób wie, że cichym bohaterem w pielęgnacji jest też olej z pestek winogron. Delikatny olej, który do tej pory dodawałyśmy do sałatek, jest nasycony witaminami, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi i antyoksydantami, co czyni go jednym z najpotężniejszych naturalnych kosmetyków.

Olej z pestek winogron doskonale wpływa na włosy. Oto wszystkie powody, dlaczego warto włączyć go do swojej pielęgnacji.

Olej z pestek winogron na włosy – efekty stosowania

Nawilża suche włosy.

Przywraca im blask i miękkość.

Wygładza włosy.

Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Wzmacnia słabe i łamliwe włosy.

Pomaga w przedwczesnym siwieniu.

Zmniejsza łupież.

Zmniejsza wypadanie włosów.

Łagodzi stany zapalne skóry głowy.

Olej pestek winogron stosuj tak często, jak tylko potrzebujesz, nawet codziennie. Możesz olejować nim włosy (na wilgotnych pasmach rozprowadź niewielką ilość olejku, rozszerz grzebieniem i pozostaw na ok. 30 min, a następnie dokładnie zmyj), dodać niewielką ilość do odżywki lub stosować bezpośrednio na skalp, aby nawilżyć skórę głowy. Nie rób jednak tego częściej, niż dwa razy w tygodniu.

Olej z pestek winogron jest korzystny dla wszystkich rodzajów włosów — kręconych, prostych, farbowanych, zniszczonych zabiegami stylizacyjnymi... Nie obciąża pasm, dlatego szczególnie polecany jest do pielęgnacji cienkich, osłabionych włosów.

Dzięki dużej zawartości witaminy E oraz kwasów tłuszczowych omega -6, olej z pestek winogron jest też dobrodziejstwem dla skóry. Karmi ją wszystkim, co najlepsze.

Olej z pestek winogron na skórę — efekty stosowania

Jest naturalnym antyoksydantem, dlatego stanowi skuteczną broń w walce z upływającym czasem.

Poprawia jędrność i elastyczność skóry.

Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Działa tonizująco, zmniejsza pory i zmiany trądzikowe.

Redukuje stany zapalne skóry, koi i łagodzi podrażnienia.

Wzmacnia naczynia krwionośne, zapobiega tworzeniu się pajączków.

Chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, słońce czy mróz.

Olej z pestek winogron możesz stosować na skórę solo, dodać niewielką ilość do ulubionego kremu do twarzy/balsamu do ciała, lub połączyć go z innymi olejami, np. awokado, migdałowym czy jojoba. Wspaniale się z nimi łączy.

Olej z pestek winogron jest bardzo lekki, szybko się wchłania i nie zatyka porów. Idealnie sprawdzi się w wieczornym rytuale pielęgnacyjnym — niewielką ilość rozprowadź na skórze, a następnie wykonaj masaż twarzy rękoma, kamieniem gua sha, wałkiem jadeitowym lub innym masażerem.

Olej z pestek winogron dobrze sprawdza się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, zwłaszcza, tłustej i trądzikowej.

Aby czerpać z działania oleju z pestek winogron jak najwięcej korzyści, zwracaj uwagę na jakość i czystość. Zawsze wybieraj 100% olej tłoczony na zimno.

