Olej z dzikiej róży ceniony jest przede wszystkim za swoje właściwości przeciwstarzeniowe, łagodzące i zmiękczające skórę. Tłoczony jest z nasion róży Rosa Canina.

Reklama

Właściwości oleju z dzikiej róży

Olej z dzikiej róży zawiera kwas trans-retinowy, który regeneruje i wygładza skórę oraz posiada całe mnóstwo nienasyconych kwasów tłuszczowych m.in. kwas linolowy, kwas linolenowy i kwas oleinowy, które wykazują działanie łagodzące i kojące oraz zapobiegają przesuszeniu skóry.

Dodatkowo zawiera sporą ilość antyoksydantów, m.in. witaminę C, które spowalniają procesy starzenia się skóry i wspomagają produkcję elastyny i kolagenu.

Wygładza istniejące zmarszczki oraz zapobiega powstawaniu nowych,

spowalnia proces starzenia się skóry,

stymuluje produkcję kolagenu,

zabezpiecza skórę przed utratą wody,

działa łagodząco i przeciwzapalnie,

rozjaśnia przebarwienia,

zapobiega nadmiernej produkcji sebum,

normalizuje pracę gruczołów łojowych,

regeneruje i odżywia skórę,

wykazuje działanie ujędrniające i odbudowujące,

pomaga w walce z bliznami i rozstępami.

fot. Adobe Stock

Jak stosować olej z dzikiej róży?

Olej z dzikiej róży można stosować w czystej postaci albo dodać kilka kropel do ulubionego kremu, maseczki czy balsamu. Może być stosowany w ciąży.

Olej z dzikiej róży na twarz

Przeznaczony jest przede wszystkim do cery suchej, wrażliwej i dojrzałej, ale sprawdzi się również w pielęgnacji tej tłustej i mieszanej.

Można go stosować bezpośrednio na skórę twarzy i np. połączyć z masażem rollerem albo dodać do dobranego do potrzeb skóry twarzy kremu (1-2 krople na porcję). Warto stosować go raz dziennie, najlepiej wieczorem, aby miał szansę się wchłonąć.

Olej z dzikiej róży na ciało

To niezwykle uniwersalny kosmetyk, który może być stosowany na całe ciało przez cały rok - latem pozwoli ukoić skórę po kąpielach słonecznych, a zimą zregeneruje ją i nawilży. Polecany jest osobom, które nie mogą uporać się z bliznami i rozstępami (również tymi po ciąży). Najlepiej stosować go, dodając kilka kropel do ulubionego balsamu.

Poznaj kosmetyki z naturalnymi olajami i wiele innych produktów. Dostępy w DOZ pl kod rabatowy zagwarantuje Ci najlepsze ceny.

Olej z dzikiej róży na włosy

Olej z dzikiej róży sprawdza się również w zabiegu olejowania włosów i skóry głowy, szczególnie w przypadku włosów zniszczonych, łamliwych i suchych ze skłonnością do wypadania.

Olej z dzikiej róży na paznokcie

Może być stosowany jako odżywka do paznokci. Przed snem wsmaruj olejek zarówno w płytkę, jak i skórki. Po kilku dniach paznokcie staną się lśniące i gładkie, a skórki odpowiednio nawilżone.

Reklama

Więcej o pielęgnacji twarzy:

Olejek marchewkowy - zastosowanie i właściwości

Jak stosować olejek lawendowy?

Olej z awokado - zastosowanie i właściwości