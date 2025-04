Olej palmowy, który wykorzystywany jest na wielką skalę w przemyśle spożywczym, posiada właściwości, które mają korzystny wpływ na urodę. W jego skład wchodzą w połowie nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe takie jak kwas palmitynowy, laurynowy czy mirystynowy. Ponadto zawiera on witaminę E, alfa- i beta-karoten, retinol, czyli witaminę A, oraz koenzym Q10.

Reklama

4 największe mity na temat oleju palmowego

8 korzyści stosowania oleju palmowego na skórę i włosy

1. Ma właściwości antyoksydacyjne – opóźnia procesy starzenia się skóry. Dzięki niemu skóra na dłużej zachowuje młodość.

2. Działa przeciwobrzękowo, przyspiesza gojenie się ran.

3. Nawilża i odżywia skórę bardzo suchą, dojrzałą i popękaną.

4. Reguluje wydzielanie sebum – oczyszcza skórę z tłuszczu i brudu, dlatego polecany jest do cery tłustej i mieszanej.

5. Działa przeciwbakteryjne, dlatego powinny po niego sięgnąć posiadaczki cery trądzikowej.

6. Nawilża i odbudowuje włosy suche, zniszczone i łamliwe.

7. Wygładza i nadaje włosom niesamowity blask.

8. Stanowi skuteczną broń w walce z łupieżem, dlatego warto dodawać go do szamponu lub masek do włosów.

Reklama

Olej palmowy jako suplement diety