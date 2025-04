Olej kokosowy może być stosowany na twarz, ale tylko w niektórych przypadkach. Mimo, że zawiera całe mnóstwo cennych witamin (E, C, B6, K i B2) oraz kwasów tłuszczowych, w tym kwas laurynowy o właściwościach przeciwbakteryjnych, to jego regularne stosowanie w dużych ilościach na całą buzię, może przyczynić się do powstawania licznych niedoskonałości.

Olej kokosowy na twarz - czy warto go stosować?

Olej kokosowy to jeden z najcenniejszych olejów roślinnych. Pewnie dlatego przyjęło się uważać, że jak wszystkie naturalne oleje doskonale wpływa na cerę. Niestety, to jeden z największych urodowych mitów.

I o ile polecamy go do pielęgnacji włosów czy ciała, ponieważ świetnie wygładza, zmiękcza i nawilża, chroniąc przed utratą wody, o tyle zdecydowanie odradzamy nakładanie go regularnie na całą twarz.

Olej kokosowy to jedna z najbardziej komedogennych, czyli zapychających pory, substancji wykorzystywanych w kosmetyce.

Nawet najlepszej jakości olej kokosowy nierafinowany nie nadaje się do pielęgnacji twarzy, właśnie przez to, że zawiera nasycone kwasy tłuszczowe, których nadmiar nie jest korzystny dla naszej cery. Olej kokosowy nie tylko nie będzie pielęgnował skóry, ale przyspieszy jej starzenie i zaostrzy przebieg trądziku.

Niepożądane działanie oleju kokosowego:

mocno zapycha gruczoły łojowe (pory) - przywrócenie równowagi i oczyszczenie skóry może później zająć sporo czasu,

utrudnia skórze oddychanie, a to prowadzi do jej odwodnienia i w efekcie do powstawania zmarszczek,

zaburza wymianę gazową, co przyczynia się do szybszego starzenia skóry.

Olej kokosowy na twarz - jedyne zastosowanie

Wyjątkiem jest łączenie go z Niezbędne Nienasycone Kwasami Tłuszczowymi (np. z olejem lnianym lub z wiesiołka) i stosowanie na krótko - w formie maseczki lub do oczyszczania twarzy np. metodą OCM.

Po każdym zastosowaniu oleju kokosowego na twarz należy dokładnie umyć buzię pianką lub żelem a następnie stonizować skórę.

Najlepszy przepis na maseczkę

Jednym z najpopularniejszych przepisów na maseczkę jest połączenie oleju kokosowego z olejem lnianym (w proporcjach 50:50) i dodanie do nich płatków owsianych oraz soku z cytryny.

Tak przygotowaną mieszankę należy nałożyć na twarz i szyję omijając okolicę oczu i zmyć po 15 minutach. Taka maseczka rozświetli, nawilży i zregeneruje skórę.

