Olej arganowy w Europie znany jest od 30 lat, gdy Pierre Fabre, francuski farmaceuta i twórca dermokosmetycznego imperium, podczas podróży do Maroka zwrócił uwagę na młody wygląd dłoni kobiet berberyjskich, które pozyskiwały olej arganowy ręcznie. Skóra na ich dłoniach zachowała młody wygląd, w przeciwieństwie do twarzy, narażonych na działanie słońca. Tak zrodziła się myśl, by wnikliwie zbadać ten olej.

I dziś wiemy już o nim wszystko. Olej arganowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwasy omega–6 i omega–9. Wspomagają one regenerację bariery lipidowej naskórka oraz uzupełniają niedobory składników tłuszczowych w skórze, co zapobiega jej wysychaniu. Inny cenny składnik to zwalczająca wolne rodniki witamina E, której jest o wiele więcej niż w oliwie z oliwek.

Olej dla każdego

Największą zaletą oleju arganowego jest to, że jest uniwersalny.

Doskonale sprawdza się w pielęgnacji cery dojrzałej, przesuszonej, odwodnionej.

Z kolei dzięki właściwościom przeciwzapalnym i łagodzącym sprzyja zmniejszaniu się zmian towarzyszących cerze tłustej i trądzikowej.

Jest wydajny i bardzo dobrze przyswajalny przez naszą skórę. Pod wpływem enzymów, które w niej występują, składniki oleju są odpowiednio modyfikowane i wnikają w głębsze warstwy skóry.

Jak stosować olej arganowy?

Możesz kupić kosmetyki z zawartością oleju arganowego lub używać go bezpośrednio na skórę twarzy i ciała oraz włosy .

. Dobrym pomysłem jest dodanie odrobiny oleju do kremu lub balsamu, co zwiększy właściwości pielęgnujące preparatu (nałóż na dłoń porcję kremu, dodaj 2–3 krople olejku, zmieszaj i nakładaj).

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki".