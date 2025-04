Latem cera potrzebuje specjalnej uwagi. Słońce, suche powietrze, morska lub chlorowana woda - to wszystko może przyczynić się do pogorszenia stanu skóry. Jak temu zaradzić? Najlepiej zmienić swój krem na taki, który ochroni ją przed szkodliwymi czynnikami, a do tego delikatnie oczyści i wyleczy podrażnienia.

Jaki krem na lato wybrać?

Nasz wybór padł na oczyszczający krem BB marki Holika Holika. Zawarty w nim olejek z drzewa herbacianego działa łagodząco i antybakteryjnie, dzięki czemu krem pomoże ci pozbyć się niedoskonałości i zaczerwienień skóry.

Oczyszczający krem Petit BB Clearing Holika Holika 35,90 zł

Dzięki swojej lekkiej formule i kryciu z powodzeniem możesz używać go zamiast podkładu - twoja skóra z pewnością ci za to podziękuje! Nie musisz martwić się też o ochronę przed promieniowaniem UV. Kosmetyk ma w sobie filtr przeciwsłoneczny SPF30, który stanowi solidną ochronę przed słońcem.

Krem Holika Holika Petit BB Clearing jest przeznaczony do cery tłustej lub mieszanej, jednak jeśli jesteś posiadaczką innego typu cery, nie musisz rezygnować z kremów BB tej koreańskiej marki.

