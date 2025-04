Ocet jabłkowy stosowany na skórę pomaga pozbyć się niedoskonałości - wyprysków i krostek, dzięki czemu doskonale nadaje się dla skóry trądzikowej i mieszanej. Ale to nie koniec zalet octu jabłkowego - można go stosować w przypadku grzybic czy łupieżu, a jeśli skończył ci się dezodorant, możesz odrobinę wklepać w skórę pod pachami. Pamiętaj jednak, że ocet na skórę trzeba stosować w wersji rozcieńczonej! Bezpośrednie smarowanie skóry octem może doprowadzić do powstawania blizn.

Właściwości octu jabłkowego

Właściwości octu jabłkowego są bardzo szerokie. Powstaje w wyniku fermentacji jabłek - kupisz go w każdym sklepie spożywczym, ale również bez większego problemu w 15 minut możesz go przygotować w domowych warunkach.

Jak zrobić ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy to dobry środek na odchudzanie. Hamuje apetyt i obniża poziom cukru we krwi.

Zawiera około 50 witamin i składników mineralnych, m.in. w fosfor, potas, chlor, magnez, siarkę i krzem. To sprawia, że jest idealny wprost dla naszej skóry, włosów i paznokci.

Ocet cechuje wysoka zawartość kwasu, który neutralizuje składniki o zasadowym odczynie, które obecne są w większości mydeł - tych w kostce i tych w płynie i które niszczą naturalne (kwaśne) pH skóry. Ocet jabłkowy ma niemal identyczne pH jak skóra (5,5), dzięki czemu utrzymuje prawidłową florę bakteryjną, która chroni skórę przed działaniem wolnych rodników.

Jak stosować ocet jabłkowy na skórę?

Ocet jabłkowy może być stosowany na włosy, skórę twarzy i całego ciała. Nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju skóry - nawet tej wrażliwej.

Tonik do twarzy z octu jabłkowego



Cerze tłustej i mieszanej pomoże uporać się z niedoskonałościami, zwęzi rozszerzone pory i pozwoli uporać się z nadmiernym wydzielaniem sebum (ocet posiada właściwości dezynfekujące, przeciwzapalne i odtłuszczające), a cerze suchej i dojrzałej pozwoli zachować odpowiednie nawilżenie.

Wystarczy rozcieńczyć kilka kropel octu jabłkowego z wodą i przemywać nim „strefę T" (czoło, nos, brodę). Podobno nawet Scarlett Johansson jest fanką tego naturalnego sposobu pielęgnacji cery!

Ocet jabłkowy na zamiany trądzikowe

Antybakteryjne właściwości octu jabłkowego można wykorzystać również stosując go punktowo. Zamocz w occie patyczek kosmetyczny i przetrzyj nim pojedyncze zmiany. Krostki potraktowane octem jabłkowym szybciej znikną, dzięki działaniu antybakteryjnemu.

Kąpiel z octu jabłkowego

Kąpiel z dodatkiem 1 lub 2 szklanek octu jabłkowego może zdziałać cuda. Złagodzi obrzęki, a do tego przyniesie odprężenie i oczyści całe ciało. Co więcej, pomoże usunąć łuszczący się naskórek, dzięki czemu skóra stanie się gładka i miła w dotyku.

Na zrogowaciały naskórek

Ocet jabłkowy możesz również wcierać w miejsca, które są mocno przesuszone, zrogowaciałe czy popękane np. na piętach, łokciach czy wokół paznokci.

