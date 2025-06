Mówi się, że uniwersalne kosmetyki nie działają i trzeba stawiać na osobne dedykowane każdemu fragmentowi skóry. Ten produkt udowadnia jednak, że nie musi tak być. Odkryłam krem, który jest wszystkim do codziennej pielęgnacji. Dzięki niemu moja skóra jest nawilżona i odświeżona przez cały dzień. Zobacz, o jaki kosmetyk chodzi.

Odkryłam krem, który jest wszystkim do codziennej pielęgnacji

Wychodzę z założenia, że uniwersalne kosmetyki są najlepsze. Wystarczy bowiem kupić jeden produkt i można go użyć zamiast wielu innych, które każdego dnia obciążają naszą skórę. Niedawno pisałyśmy, że cały makijaż wykonasz 1 produktem za mniej niż 33 zł. Teraz czas na kolejną perełkę.

Ostatnio odkryłam krem, który nie dość, że jest lekki jak piórko, to jeszcze rewelacyjnie nawilża i chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To barierowy, nawilżająco-ochronny krem do twarzy z SPF 50 marki Bielenda, który nie dość, że jest niedrogi, to zastąpi ci inne kosmetyki do pielęgnacji. Jak dokładnie działa?

Krem SPF 50 do codziennej pielęgnacji za 28,99 zł od Bielendy

Krem do twarzy Bielenda Hydro Lipidium to produkt wzbogacony o kompleks lipidowy, kwas hialuronowy, ektoinę oraz prowitaminę B5. Dzięki tym składnikom rewelacyjnie nawilża cerę, ale też ją koi i łagodzi wszelkie podrażnienia, które każdego dnia mogą pojawić się na naszej twarzy.

Ten produkt sprawia, że skóra przestaje być wrażliwa na czynniki zewnętrzne. Zapobiega także uciekaniu wody z naskórka, dzięki czemu dogłębnie dba o nawilżenie naszej cery. Warto też zaznaczyć, że ten kosmetyk ogranicza wpływ szkodliwego promieniowania UV, IR i HEV na skórę, co jest szczególnie istotne latem, ale nie tylko - warto bowiem dbać o ochronę przed szkodliwym światłem przez cały rok.

Krem dostępny jest w drogeriach Rossmann. Kosztuje tylko 28,99 zł, co jest jego dodatkową zaletą.

Krem Hydro Lipidium od Bielendy, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Stosowanie kremu Bielenda Hydro Lipidium

Krem od Bielendy warto mieć przy sobie przez cały dzień. To świetna baza pod makijaż, ale nie tylko. Jeżeli rezygnujesz z kosmetyków latem, wystarczy co 2-3 godziny posmarować buzię tym kremem, aby sprawić, że nie będzie ona przesuszona, a jednocześnie zapewnimy jej ochronę przed światłem słonecznym. To kosmetyk, który świetnie sprawdza się rano i wieczorem.

Jeżeli natomiast zastosujesz ten krem pod makijaż, pamiętaj o tym, aby co jakiś czas odświeżyć zabezpieczenie UV. Pomóc w tym może np. mgiełka z SPF, którą można spryskać twarz w dowolnym momencie.