Wiosną na wszystkich pokazach mody wybijał się jeden trend! Nude make up lub inaczej no make up. Pasuje do wszystkiego i niemal na każdą okazję. Jest zawsze modny! Przy takim makijażu powinnaś tylko lekko podkreślić naturalnymi odcieniami oczy i usta. Kości policzkowe podkreśl malinowym lub morelowym różem.

Podstawą makijażu jest uzyskanie efektu pięknej, nieskazitelnej cery. W tym celu warto kupić bazę, której zadaniem jest kontrolowanie połysku lub zakrycie pewnych niedoskonałości naszej skóry. Użyj też korektora punktowego na przebarwienia i zaczerwienienia. Z cieniami pod oczami poradzi sobie korektor rozświetlający. Na pokazie Kenzo, Victorii Beckham czy Max Mary modelki zachwycały swoją naturalnością. Ten sezon należy do subtelnych i dziewczęcych makijaży.

