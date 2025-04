Firma Nude by Nature powstała w 2008 roku w Sydney w Australii, rozpoczynając od trzech podkładów mineralnych, bronzera i pudru. Została stworzona w odpowiedzi na oczekiwania cywilizacji, coraz bardziej świadomie podchodzącej do zdrowego stylu życia.

Nude by Nature tworzy kosmetyki do makijażu, które dbają o dobry i zdrowy wygląd skóry. Marka szybko stała się numerem jeden wśród marek kosmetyków naturalnych w Australii, budując liczną bazę lojalnych klientów. Nude by Nature powtórzyła swój sukces najpierw w Nowej Zelandii w 2012 roku, potem rozszerzyła zakres produktów i sieć dystrybucji na Europę i Amerykę Północną.

Makijaż mineralny Nude by Nature

Produkty Nude by Nature bazują na naturalnych składnikach, w tym typowo australijskich, jak śliwka kakadu, znana jako najbogatsze na świecie źródło naturalnej witaminy C i wyciąg z rośliny Lilly Pilly, który wspomaga naturalne procesy odnowy skóry. Stosowane składniki wolne są od toksyn, parabenów, talku, bizmutu, i silikonu. Produktów nie testowano na zwierzętach, dzięki czemu wszystkie posiadają certyfikat PETA.

Przez ostatnich 9 lat Nude by Nature zajmowało się tworzeniem wielu produktów w wielu odcieniach, dających różne efekty wykończenia makijażu i zapewniających nieskazitelny wygląd skóry.

Najciekawsze kosmetyki Nude by Nature:

Kolekcja Nude by Nature jest odpowiednia do wszystkich rodzajów cery. Naszym ulubionym jest kompaktowy puder mineralny (Flawless Pressed Powder Foundation ), który zapewnia średnie lub pełne krycie do ośmiu godzin.

Ciekawym produktem jest również transparentny podkład w płynie (Flawless Liquid Foundation), zapewniający niski lub średni stopień krycia, z naturalnym, rozświetlonym wykończeniem. Jest dostępny w 9 odcieniach.

(Flawless Liquid Foundation), zapewniający niski lub średni stopień krycia, z naturalnym, rozświetlonym wykończeniem. Jest dostępny w 9 odcieniach. Dla osób z cieniami pod oczami stworzono kremowy korektor w płynie (Perfecting Concealer). Nie zbiera się w zmarszczkach i zapewnia nawilżenie oraz porcję cennych dla skóry przeciwutleniaczy.

Wielbicielki konturowania będą zachwycone specjalną paletą (Contour Palette).

(Contour Palette). Uzupełnieniem kolekcji są pędzle wykonane z wysokiej jakości miękkiego, syntetycznego włókna.

Produkty Nude by Nature są dostępne wyłącznie w perfumeriach Douglas.

