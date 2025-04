Nowości od Bell. Sprawdź kolekcję Desert Rose!

Początkiem sierpnia do Biedronki trafiły nowości od Bell, a dokładniej - kolekcja Desert Rose! Znajdziemy w niej m.in. wielokolorowy rozświetlacz do twarzy, długotrwały krem do stylizacji brwi czy połyskujący top coat do ust!