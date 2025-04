Niestety, nic nie trwa wiecznie. Nasza skóra, wraz z upływem lat, zaczyna się zmieniać. Pojawiają się pierwsze zmarszczki, które z czasem stają się coraz głębsze i bardziej widoczne. Pory dotychczas niewidoczne, zaczynają się powiększać. Coraz częściej zaczynamy zauważać, że nasza cera staje się szara i zmęczona. Pojawia się suchość, na którą nie działają dotychczasowe metody nawilżenia. Zmieniają się także kontury naszej twarzy. Żuchwa, usta, szyja i policzki powoli opadają.

Wszystkie te zwiotczenia skóry powodują wgłębienia na jej powierzchni. A te z kolei przyczyniają się do załamywania światła. Tracimy blask i promienność, które towarzyszyły nam przez całą młodość. Jest jednak skuteczne rozwiązanie na opóźnienie procesów starzenia się skóry – Biotherm Blue Therapy Amber Algae.

Bursztynowe algi w walce o młodą skórę



Dlaczego Biotherm Blue Therapy Amber Algae jest wyjątkowy? Wszystko dzięki naturalnej mocy alg Laminaria Ochroleuca, które kryją się w jedwabistej konsystencji kremu. Ze względu na kolor są nazywane bursztynowymi algami i już sama nazwa wskazuje na ich królewską pozycję wśród innych surowców używanych do produkcji kosmetyków. Te prawdziwe skarby ukryte są w morskich głębinach.

W linii Biotherm Blue Therapy Amber Algae znajdziemy energizujący odżywczy krem na dzień z rozświetlającymi mikro-perełkami. To właśnie one optycznie poprawiają wygląd skóry, delikatnie wyrównując jej koloryt i zapewniając efekt w stylu „no make up”. Z kolei wygładzający krem na noc zadba o intensywną regenerację twojej cery podczas snu. Zawarty w nim resveratrol stymuluje system odporności skóry, a sama formuła kremu zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, poprawia gęstość skóry i przeciwdziała oznakom starzenia się.

W połączeniu, oba produkty tworzą wyjątkowe wsparcie dla twojej twarzy, szyi oraz dekoltu, zapewniając skórze wysokiej jakości regenerację, odżywienie i wygładzenie!

Biotherm Blue Therapy Amber Algae to nie tylko algi

Aby skóra została dogłębnie zrewitalizowana, jej komórki muszą dostać solidny zastrzyk energii. Tu właśnie swoje niesamowite właściwości wykorzystują bursztynowe algi – Laminaria Ochroleuca. Rewitalizują one skórę od wewnątrz, zapewniając jej głęboką regenerację, solidne nawilżenie i piękne rozświetlenie.

W skład rewolucyjnej formuły Biotherm Blue Therapy Amber Algae wchodzą jednak nie tylko bursztynowe algi. Ich działanie wspierają także inne skoncentrowane składniki odżywcze. Szczególną uwagą należy otoczyć masło Shea, olejki roślinne, wapń i przede wszystkim plankton termalny. To połączenie sprawia, że nasza skóra zostanie porządnie nawilżona i odżywiona rano i wieczorem.

Dodatkowe wsparcie – serum Life PlanktonTM Elixir

Warto pokusić się o wzmocnienie rewitalizującego działania Biotherm Blue Therapy Amber Algae i do pielęgnacji włączyć także serum Life PlanktonTM Elixir. To kosmetyk do zadań specjalnych. W jego składzie znajdziemy wysokie stężenie planktonu termalnego, który charakteryzuje się kompleksowym działaniem. Różnicę zauważymy już po zaledwie kilku dniach. Stan naszej skóry znacząco się poprawi, a my ponownie będziemy cieszyć się młodzieńczym blaskiem.

