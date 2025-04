Wiosną świat budzi się do życia. Dni są coraz dłuższe i cieplejsze, co odczuwa cała przyroda. Ten wyjątkowy moment, kiedy pojawiają się pierwsze kwiaty, postanowiła upamiętnić marka KIKO MILANO za sprawą limitowanej kolekcji DAYS IN BLOOM. Znajdziemy w niej produkty do makijażu twarzy, oczu, ust i paznokci, a także kosmetyki do pielęgnacji skóry. Modne, świeże odcienie z błyszczącym lub aksamitnym wykończeniem zapewniają romantyczny, eteryczny look odpowiedni na każdą okazję, a opakowania wzbogacone delikatnymi odcieniami niebieskiego, żółtego i różowego w połączeniu z cennymi akcentami różowego złota przyciągają wzrok.

Po prostu… witaj w MIEŚCIE KWIATÓW!

Rozświetlający róż w płynie

Days In Bloom Luminous Cushion Blush z olejem słonecznikowym oraz ekstraktami z lawendy i kwiatów róży hybrydowej jest idealny do odżywienia cery i nadania jej promiennego blasku w jednym prostym kroku. Jego lekka konsystencja jest niezwykle napigmentowana, a aplikator z miękkiej gąbki dozuje potrzebną ilość produktu. Róż warto nakładać warstwowo, aby uzyskać efekt dostosowany do indywidualnych potrzeb i perfekcyjnie podkreślić rysy twarzy.

Paleta cieni do powiek o różnych wykończeniach

Days In Bloom Multi-Faceted Eyeshadow to 9 matowych i metalicznych cieni do powiek o różnych wykończeniach oraz pudrowa baza poprawiająca ich trwałość. Cienie są niezwykle przyjemne w aplikacji i komfortowe na powiekach. Aksamitne i matowe lub perłowe i jasne, pięknie się łączą i mogą być używane samodzielnie lub razem, aby stworzyć naturalny lub połyskujący look. To idealna paletka do wzmocnienia swojego spojrzenia intensywnymi odcieniami i wyrafinowanymi połyskami inspirowanymi kwitnącym miejskim ogrodem.

Pomadka i konturówka do ust o intensywnym satynowym wykończeniu

Days In Bloom 2-In-1 Vibrant Lipstick&Pencil jest doskonała do uwydatniania ust i zdefiniowania ich kształtu za sprawą intensywnego koloru oraz wyrafinowanego połysku. Pomadka ma kremową, nasyconą pigmentami konsystencję, która pięknie rozprowadza się na ustach, a formuła wzbogacona ekstraktem z kwiatów róży hybrydowej i pachnąca subtelnymi nutami kwiatu pomarańczy, zapewnia wysokie krycie od pierwszego pociągnięcia.

Odżywczy olejek do ust z płatkami kwiatów

Days In Bloom Nutri-Glow Lip Oil odżywia usta i nadaje im błyszczące wykończenie. Ma przezroczystą formułę wzbogaconą bukietem płatków kwiatów i delikatny zapach. Olejek może być stosowany samodzielnie, aby podkreślić i rozpieścić usta, lub na pomadkę, aby dodać im miękkości i blasku. Jest łatwy w aplikacji dzięki praktycznemu flokowanemu aplikatorowi.

Odżywczy i rozświetlający olejek do twarzy i ciała

Days in Bloom Radiant Universal Oil brokatowymi drobinkami nadaje skórze i włosom połysk i jedwabistą miękkość. Wzbogacony olejem ze słodkich migdałów, witaminą E i ekstraktem z kwiatów hoi natychmiast się wchłania bez pozostawiania tłustego filmu. Olejek jest niekomedogenny, ma delikatny kwiatowy zapach i poręczny dozownik ułatwiający aplikację.

Błyszczący lakier do paznokci

Days In Bloom Garden Vibes Nail Lacquer to lakier do paznokci o błyszczącym, profesjonalnym wykończeniu. Zawarte w nim pigmenty tworzą na paznokciach wyrafinowany i opalizujący efekt połysku, a długie, zaokrąglone włosie pędzelka idealnie dopasowuje się do kształtu paznokci, ułatwiając nakładanie lakieru. Efekt? Paznokcie lśnią, a delikatne odcienie i holograficzne refleksy sprawiają, że każdy manicure jest perfekcyjny bez wysiłku.

KIKO MILANO Days In Bloom Luminous Cushion Blush, cena sugerowana 81 zł

KIKO MILANO Days In Bloom Multi-Faceted Eyeshadow Palette, cena sugerowana 110 zł

KIKO MILANO Days In Bloom 2-In-1 Vibrant Lipstick&Pencil, cena sugerowana 72 zł

KIKO MILANO Days In Bloom Radiant Universal Oil, cena sugerowana 96 zł

KIKO MILANO Days In Bloom Nutri-Glow Lip Oil, cena sugerowana 67 zł

KIKO MILANO Days In Bloom Garden Vibes Nail Lacquer, cena sugerowana 29 zł

Kosmetyki prestiżowej marki dostępne na stronie tagomago.pl, cocolita.pl, hebe.pl, perfumeria.pl, empik.pl, ladymakeup.pl, pachnidelko.pl oraz mintishop.pl.