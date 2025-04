Spełnienie marzeń

Często nasza chęć zmiany związana jest z ważnymi wydarzeniami, jakie będą miały miejsce w nadchodzącym roku. Dla jednych będą to wymarzone wakacje, dla innych ślub, spotkanie klasowe czy ważna rocznica, wtedy właśnie chcemy wyglądać wyjątkowo. Noworoczne postanowienia związane z wyglądem w pierwszej chwili kojarzą się z wizytami na siłowni, pracą z trenerem personalnym, wylanymi hektolitrami potu, a także z dietą, zdrowym odżywianiem, wyeliminowaniem słodyczy i podobnymi wyrzeczeniami. To rzeczywiście ważne aspekty, bez nich trudno o dobre samopoczucie, świetną sylwetkę i zdrową cerę, ale czy oprócz tego możemy sobie jeszcze jakoś pomóc? Dzisiejsze możliwości są bardzo duże, a efekty mogą przerosnąć nasze oczekiwania.

Wizyta w klinice medycyny estetycznej

Świetnym pomysłem jest odwiedzenie kliniki medycyny estetycznej, w której zespół specjalistów z zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, ginekologii estetycznej kompleksowo wspomoże nas w realizacji postanowień opracowując plan terapii w taki sposób, aby efekty były widoczne po każdym zabiegu.

Zabiegi na twarz

Gdy celem jest poprawa naszej cery, pierwszym krokiem powinna być konsultacja z kosmetologiem lub lekarzem medycyny estetycznej, który oceni i poleci najlepsze działania. Często wystarczy kilka nieinwazyjnych zabiegów kosmetologicznych , aby osiągnąć spektakularne i satysfakcjonujące efekty. Przykłady? Peelingi chemiczne poprawią koloryt skóry, odświeżą ją, usuną przebarwienia, zmniejszą widoczność porów, a termolifting z pomocą urządzenia Zaffiro Z300, pobudzi produkcję kolagenu i wygładzi zmarszczki.

Jeśli chodzi o medycynę estetyczną również mamy wiele możliwości. To zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, które spłycają nasze zmarszczki, niechirurgiczne liftingi skóry metodą Ulthera, czy mezoterapie igłowe z użyciem najlepszych dostępnych na rynku preparatów z kwasem hialuronowym.

Zabiegi na ciało

Jeśli myślimy o tym, żeby świetnie wyglądać w kostiumie kąpielowym podczas najbliższych wakacji możemy skorzystać z zabiegów modelujących sylwetkę. Nie jest tutaj konieczny skalpel, ponieważ dzisiejsze możliwości pozwalają na redukcję tkanki tłuszczowej i modelowanie sylwetki w sposób bezbolesny. Specjaliści pomogą nam zwiększyć napięcie tkanek w okolicach brzucha i ramion, jak również zwalczyć obrzęki limfatyczne, czy uporczywy cellulit. W walce z tymi niedoskonałościami wykorzystywane są nowoczesne urządzenia HiTech, takie jak Icoone, czy Maximus.

Chirurgia plastyczna

Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej realizowane są w przypadku chęci większej zmiany w wyglądzie, np. korekcji nosa, odstających uszu, powiększeniu piersi czy plastyce brzucha. Chirurgii plastycznej nie należy się dziś bać, trzeba z niej jednak korzystać w sposób odpowiedni i przemyślany. Po pierwsze należy się udać do doświadczonego lekarza posiadającego specjalizację, przyjmującego w renomowanej klinice z wypracowanymi standardami bezpieczeństwa. Pamiętajmy też, że chirurgia plastyczna nie zawsze musi łączyć się z dużą ingerencją w nasze ciało. Przykładami są zabiegi blefaroplastyki (czyli plastyki powiek) lub otoplastyki (plastyki uszu). Przy nich wykonywane jest znieczulenie miejscowe, a zabieg i rekonwalescencja trwają bardzo krótko.

Nowy uśmiech w nowym roku

Uśmiech to jeden z najprostszych sposobów łamania barier, nawiązywania relacji czy zjednywania sobie ludzi, dlatego warto zadbać o to, aby był on najpiękniejszy. Dzięki stomatologii estetycznej w trakcie jednej wizyty możemy uzyskać śnieżnobiały uśmiech wybielając zęby, możemy skorygować ich kształt wykonując licówki kompozytowe, a w przypadku poważniejszych wad skorzystać ze wspaniałych efektów implantologii czy protetyki. Piękne zęby dodadzą nam pewności siebie i zwrócą na nas uwagę otoczenia.

Właściwy wybór miejsca

Jak wybrać właściwe miejsce? Najlepszym świadectwem jakości są rekomendacje. Wybierajmy miejsca polecane przez innych, miejsca, w których pracuje wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz specjalizacje. Mamy wtedy pewność, że zaopiekują się nami najlepsi specjaliści. Kolejnym kryterium jest kompleksowość, czyli pewność, że mogą się nami zaopiekować kosmetolodzy i lekarze zajmujący się różnymi dziedzinami: dermatologią, medycyną estetyczną, chirurgią plastyczną. Dobrze jest też zapytać o sprzęt, oraz o preparaty, jakich klinika używa do wykonywania zabiegów. Cena nie powinna być najważniejszym kryterium wyboru miejsca, najważniejsza jest jakość wykonywanych zabiegów oraz nasze bezpieczeństwo. Wszystkie te wymagania spełnia warszawska Klinika ESTELL, które w trosce o bezpieczeństwo swoich Pacjentów opracowała 10 zasad korzystania z medycyny estetycznej.

Najważniejszy jest plan

Plan na Nowy Rok dobrze jest sobie właściwie rozplanować, być konsekwentnym w działaniu. W klinice ESTELL wspólnie z lekarzem ustalony zostanie plan terapii, zapiszmy się na wszystkie zabiegi i trzymajmy się rezerwacji. To pozwoli nam na pilnowanie się postanowień i rozpisanego harmonogramu. Pierwsza konsultacja trwa tylko 30 minut, a może sprawić, że nowy rok będzie pierwszym krokiem do wymarzonej metamorfozy.

Materiał powstał przy współpracy z marką ESTELL