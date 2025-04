Wraz z 2015 rokiem wkroczyłyśmy w nową erę tuszy do rzęs. Zadaniem innowacyjnej maskary nadal jest pogrubienie, podkręcenie i wydłużenie rzęs. Ciekawostką jest jednak to, jakimi sposobami jej się to udaje!

Reklama

Najnowsze tusze do rzęs

Zmieniła się przede wszystkim formuła tuszy - niektóre z nich mają w sobie odżywcze składniki, które wzmacniają rzęsy i sprawiają, że szybciej rosną. Po drugie tusze stały się jeszcze bardziej czarne - każda z nas powinna wiedzieć, że czerń czerni nie równa i tak samo jak innych kolorów, jest jej kilkanaście odcieni. Po trzecie, i może najważniejsze, szczoteczki zyskały nowy wymiar. Niektóre z nich są dwustronne (każda ze stron tworzy na rzęsach inny efekt) a jeszcze inne za pomocą jednego przekręcenia zmieniają się nie do poznania! Zajrzyjcie do naszej galerii najnowszych tuszy do rzęs na miarę XXI wieku.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Cienie do powiek, które kochają Polki!

9 najlepszych utrwalaczy makijażu

Pierwsze nowości kosmetyczne na wiosnę