5 z 5

Rękawica do demakijażu Hydro Demaquillage on-the-go Glov, cena 39 zł

Rękawica do demakijażu starannie usunie cały makijaż i oczyści skórę twarzy tylko za pomocą wody. Zastępuje wiele kosmetyków do demakijażu po to, aby nasza skóra była naturalnie zdrowa i piękna. Jest wielokrotnego użytku, można ją stosować do 3 miesięcy. Glov jest idealny dla każdego typu cery, nawet najbardziej wrażliwej. Glov wzmacnia barierę hydro-lipidowa skóry, która aktywnie się reguluje. Włókna działają lekko pilingująco, pobudzają mikro-krążenie skóry wygładzając ją, nadając jej matowy efekt.