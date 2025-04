Kiedy dostałyśmy zaproszenie na sesję zdjęciową do nowej kampanii You X Max Factor, wiedziałyśmy, że nie może nas tam zabraknąć! Byłyśmy ciekawe, jakie są ambasadorki marki, do kogo będzie skierowana kampania i jaka idea będzie jej przyświecać. I nie rozczarowałyśmy się! Ambasadorki, Joanna Sobolewska i Katarzyna Lackner, ujęły nas swoją naturalnością i tym, że absolutnie nie udają nikogo innego, niż są. To kobiety dokładnie takie jak te, do których adresowana jest akcja: spełnione i autentyczne.

Reklama

Z kolei makijażystka Max Factor, Eryka Sokólska, jak zawsze zachwyciła swoim profesjonalizmem i ogromną wiedzą na temat makijażu (przyznajemy się: trochę podpatrywałyśmy jej sztuczki). Było ciekawie, inspirująco i bardzo kobieco - zresztą, same zobaczcie w naszym video!

Zobacz także:

Materiał powstał we współpracy z marką Max Factor.