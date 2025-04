Niezastąpione kosmetyki do makijażu

Zapewne macie swoje ulubione kosmetyki do makijażu, których używacie każdego dnia i czujecie się dziwnie, gdy ich zabraknie. My dzisiaj postanowiłyśmy zebrać swoją ulubioną kolorówkę. Jakie produkty cieszą się w redakcji najlepszą opinią? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Na naszej liście znalazł się m.in. podkład Affinitone z olejkiem arganowym marki Maybelline. Ma lekką konsystencję, delikatnie kryje, a przy tym znakomicie wyrównuje kolor skóry. Podkład jest dość rzadki, dzięki temu z łatwością się rozprowadza i nie tworzy efektu maski.

Wiele z nas boryka się z problemem błyszczenia w strefie T, wtedy na pomoc przybywa nam puder w kamieniu. Jednym z naszych ulubionych produktów jest produkt Ultra Cover Compact Powder od marki IsaDora. Jest jedyny w swoim rodzaju!

Jeżeli chodzi o lakiery o paznokci to mamy dość kontrowersyjne podejście. Uważamy, że nie ma sensu wydawać na nie dużych sum, bo prawdę mówiąc, te za 100 zł niczym nie różnią się od tych za 10 zł. Ostatnio odkryłyśmy lakiery marki Delia. Mają bajeczne kolory i kosztują... 6,50 zł.

Nie mogłyśmy zapomnieć o naszych ukochanych różach i rozświetlaczach. W naszym zestawieniu pojawiło się ich kilka!

1 z 18 Lakier do paznokci Delia, cena, ok. 6,50 zł

2 z 18 Puder Highlighting Powder Bobbi Brown, cena, ok. 219 zł

3 z 18 Puder w kompakcie CELLULAR TREATMENT FOUNDATION La Prairie, cena, ok. 335 zł

4 z 18 Puder do modelowania twarzy Sephora, cena, ok. 65 zł

5 z 18 Zestaw do makijażu The Manizer Sisters The Balm, cena, ok. 179 zł

6 z 18 Podkład Colorstay, cena, ok. 69,90 zł

7 z 18 Błyszczyk do ust Glossed Over Arbonne, cena, ok. 90 zł

8 z 18 Róż do policzków Too Faced, cena, ok. 115 zł

9 z 18 Matowa szminka SOUFFLE DE VELVET Bourjois, cena, ok. 52,99 zł

10 z 18 Wielozadaniowy podkład w żelu Genius Gel Marc Jacobs Beauty, cena, ok. 189 zł

11 z 18 Paletka do cieniowania Blush Artist (030) Catrice, cena, ok. 19,90 zł

12 z 18 Tusz do rzęs Lash Sensational Intense Black Maybelline, cena, ok. 34 zł

13 z 18 Puder w kamieniu Ultra Cover Compact Powder IsaDora, cena, ok. 79,90 zł

14 z 18 Szminka Nourishing Lip Color (Cosmic Peony) Bobbi Brown, cena, ok. 123 zł

15 z 18 Podkład Affinitone z olejkiem arganowym Maybelline, cena, ok. 25 zł

16 z 18 Tusz do rzęs Lash Queen Feline Blacks Helena Rubinstein, cena, ok. 179 zł

17 z 18 Cień do powiek LITTLE ROUND POT Bourjois, cena, ok. 39,99 zł