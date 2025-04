Dzięki TikTokowi odkrywamy nie tylko nowe techniki robienia makijażu i ciekawe wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry i włosów (np. „skin cycling” lub stosowanie kwasu hialuronowy na włosy), ale też nowe produkty, które sprawiają, że mamy ochotę chwycić za portfel, żeby jak najszybciej przetestować je na sobie. Dziewczyn w objawiły nam już m.in. krem pod oczy Peter Thomas Roth Instant FirmX Eye, który prasuje zmarszczki w 5 minut, maseczkę oczyszczającą Instant Vinergetic C+, z którą zaskórniki i inne niedoskonałości nie mają szans, plastry na zmarszczki Frownies oraz maskarę Maybelline Lash Sensational Sky High maksymalnie wydłużającą i pogrubiającą włoski. Kolejnym produktem, na który warto zwrócić uwagę, i który patrząc na pozytywne recenzje w sieci jest warty każdej złotówki, szumu i poszukiwań, jest niebieski podkład LA Girl PRO Color Foundation Mixing Pigment. Kosmetyk pomoże zneutralizować zbyt ciepły odcień fluidu sprawiając, że makijaż będzie wyglądał lekko i naturalnie. To też bardzo ekonomiczne rozwiązanie — nie będziesz musiała inwestować w nową buteleczkę po wakacjach, kiedy po twojej opaleniźnie nie będzie śladu, a ciemniejszy kolor nie będzie komponował się z twoją jaśniejsza karnacją. Niebieska formuła magicznie ochłodzi te pomarańczowe, brzoskwiniowe i żółte tony.

O produkcie zrobiło się głośno, dzięki makijażystce Rose Siard @roseandben. Jej film, na którym pokazała, jak działa ten kultowy niebieski fluid, obejrzało ponad 4 miliony osób. Rose połączyła go z podkładem Maybelline Fit Me Matte. + Pore less, którego odcień w podstawowej wersji jest dla niej zdecydowanie za żółty. Zobaczcie efekty:

Niebieski podkład do twarzy — jak działa i jak stosować?

Niebieski podkład LA Girl PRO Color Foundation Mixing Pigment nie jest bazą — nie rozprowadzamy go na twarzy przed aplikacją podkładu. Żeby działał tak, jak powinien, należy połączyć go z fluidem, tak jak zrobiła to na filmie Rose.

Na grzbiet dłoni nałóż niewielką porcję ulubionego pokładu, a następnie dodaj jedną pompkę niebieskiego pigmentu. Dokładnie wymieszaj, a następnie nałóż na twarz.

Przeglądając konto na Instagramie marki LA Girl okazuje się, że neutralizowanie żółtego odcienia fluidu to niejedyny talent tego kultowego produktu - świetnie też ochłodzi kolor naszej pomadki. Zobaczcie:

Produkt nie jest dostępny w Polsce, natomiast bez problemu kupimy go na Amazonie i na stronie producenta. Kosztuje ok. 10 $.

