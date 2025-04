Połyskująca niebieska powieka

Propozycja pierwsza to nowoczesny, odważny, pełen blasku look przygotowany przez makijażystów Sephory. Kluczową rolę odgrywają w nim trójkolorowe, połyskujące cienie na powiekach: turkusowy, niebieski i srebrny.

Propozycja karnawałowego looku od Sephory

Aby go wykonać, potrzebna jest niewątpliwie precyzja i odwaga. Cienie sięgają tu aż pod samą linię brwi!

Pamiętajcie, że przy tak efektownych powiekach rezygnujemy już z mocnego makijażu ust oraz biżuterii na uszach.

Zachęcamy także do minimalizmu na paznokciach - wystarczy tylko nabłyszczacz lub lakier w kolorze nude. Niech połyskująca, niebieska powieka gra tego wieczoru pierwsze skrzypce.

Niebieska powieka z nutą fioletu

W karnawale skończ z nudą i rutyną - eksperymentuj - na każdą okazję wybieraj inny look. Może sięgniesz po propozycję makijażystów marki L'Oréal Paris - niebieską powiekę z tajemniczym fioletem?

Na zdjęciu znana włoska modelka Bianca Balti w makijażu L'Oréal Paris

W tym makijażu mamy dwa punkty centralne - mocno podkreślone oczy oraz usta. A wszystko na tle nieskazitelnej, jasnej cery z delikatnie tylko zaznaczonymi kościami policzkowymi.

Oczy podkreślone są niebieskim i fioletowym cieniem, rozświetlone w kącikach białym oraz obrysowane dookoła czarną kredką. Zwróćcie także uwagę na rzęsy, które pomalowane są maskarą z srebrnymi drobinkami.

Wykonując ten makijaż precyzyjnie maluj cieniem niebieską linię na górnej powiece - ma zadziornie wychodzić poza zewnętrzne kąciki oczu.

Usta podkreśl połyskującą szminką lub błyszczykiem w jednym z odcieni fuksji.

Pamiętaj także o paznokciach - makijażyści L'Oréal Paris proponują do tego looku brokatowy, niebieski manicure. Do dzieła!

Niebieska powieka - lista zakupów

1. Turkusowy cień do powiek Color tattoo Maybelline New York (21 zł), 2. Metaliczny tusz do kresek Very Me Oriflame w odcieniu blue (22 zł), 3. Brokatowy, niebieski lakier do paznokci Las Vegas Delia Cosmetics (6,50 zł), 4. Niebieski cień do powiek Max Factor Wild (29,99 zł), 5. Niebiesko-srebrne cienie do powiek Very Me Soft N' Glam Oriflame (18 zł).