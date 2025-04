Niacynamid, zwany inaczej niacyną, to najbardziej pożądana w kosmetykach do pielęgnacji twarzy witamina z grupy B (witamina B3). W INCI występuje jako Niacynamide. Jest rozpuszczalna w wodzie i znajdziemy ją głównie w serum, tonikach oraz maskach i kremach do twarzy. Przyjmuje się, że efektywne stężenie witaminy B3, czyli takie, które ma szansę zadziałać to minimum 2%.

Niacynamid polecany jest dla każdego typu cery - od tłustej i mieszanej, dzięki swoim normalizującym właściwościom, po suchą i dojrzałą, ponieważ łagodzi podrażnienia, wzmacnia barierę hydrolipidową oraz spowalnia procesy starzenia się skóry.

Główne właściwości niacynamidu

wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe - stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu ujędrnia i wygładza skórę ,

, jest silnym antyoksydantem, a więc wspomaga ochronę skóry przed wolnymi rodnikami i działaniem promieniowania UVB,

reguluje produkcję sebum oraz zmniejsza widoczność porów ,

, ma działanie antybakteryjne - zapobiega powstawaniu wyprysków, łagodzi podrażnienia i stany zapalne,

zwiększa produkcję ceramidów, które są głównym składnikiem lipidowej bariery ochronnej skóry,

zmniejsza przeznaskórkową utratę wody, a więc dba o odpowiednie nawilżenie skóry,

rozjaśnia przebarwienia (hamuje syntezę melaniny).

Jak stosować kosmetyki z niacynamidem?

Kosmetyki z niacynamidem najlepiej jest stosować 2 razy dziennie - rano i wieczorem. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na stężenie niacyny - powinnaś zaczynać od tych niższych, na poziomie 2%, dopiero po jakimś czasie warto przejść na stężenia oscylujące wokół 10%.

Zbyt wysokie stężenie niacynamidu może prowadzić do zaczerwienienia i podrażnienia skóry, ponieważ witaminy z grupy B rozszerzają naczynia krwionośne.

Najlepsze kosmetyki z niacynamidem

Niacynamid najczęściej spotykany jest w serum do twarzy, ale znaleźć go można również maskach, kremach czy tonikach.

1. Serum Niacinamide 10% + Zinc 1%, The Oridinary

Serum z 10% niacynamidem i 1% cynkiem to antidotum dla problematycznej cery skłonnej do wyprysków i świecenia. Nie tylko zmniejsza widoczność porów i poprawia nawodnienie, ale także przyspiesza proces regeneracji skóry i skraca czas gojenia się stanów zapalnych.

2. Serum Niacinamide, The Inkey List

Serum, poza niacynamidem, zawiera również 1% kwas hialuronowy, który doskonale nawilża skórę. Ma lekką, szybko wchłaniającą się konsystencję - idealnie nadaje się pod makijaż.

3. Maseczka do twarzy Freshly Juiced Vitamin, Klairs

To wielofunkcyjny produkt, który może być stosowany również jako maska całonocna lub krem nawilżający. Zawiera nie tylko niacynamid, ale również witaminę E, która rozświetla, działa wzmacniająco i opóźnia procesy starzenia oraz adenozynę, która zmniejsza widoczność już powstałych zmarszczek.

