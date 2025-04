Neonowy makijaż to, zaraz obok pasteli, najważniejszy trend tej wiosny. Przejrzałyśmy najnowsze kolekcje marek kosmetycznych i wybrałyśmy dla Was najciekawsze propozycje. W naszym przeglądzie znajdziecie neonowe szminki i błyszczyki do ust, eyelinery, tusze do rzęs, cienie do powiek, lakiery do paznokci i róże do policzków.

Pamiętajcie, że w neonowym makijażu trzeba zachować umiar. Najlepiej, jeśli postawicie na jeden neonowy akcent - niech to będzie niebieska kreska, pomarańczowe usta albo różowe policzki. Neonowe kolory najlepiej wyglądają przy lekko opalonej skórze muśniętej rozświetlającym bronzerem. Naszym faworytem jest szminka w odcieniu fuksji i limonkowy eyeliner.

Więcej modnych kosmetyków na wiosnę:

W naszej galerii znajdziecie przegląd neonowych kosmetyków: