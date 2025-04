Co ma wpływ na stan tłustej skóry i powstawanie niedoskonałości?

Skóra tłusta jest podatna na powstawanie niedoskonałości, a nawet trądziku. Na stan cery ma wpływ środowisko, w jakim żyjemy, oraz niezdrowe nawyki. Przyczynami pogorszenia się stanu cery tłustej bywają:

Reklama

niezdrowa dieta – w walce z niedoskonałościami i leczeniu trądziku dermatolodzy zalecają zmianę nawyków żywieniowych i rezygnację z niektórych produktów i potraw. Na stan cery przetłuszczającej się źle oddziałuje żywność wysoko przetworzona ze sztucznymi dodatkami chemicznymi (aromatami, barwnikami, konserwantami) oraz nadmierna ilość tłuszczów zwierzęcych i soli. Niezdrowe jedzenie warto zastąpić produktami bogatymi w witaminę A oraz te z grupy B, cynk oraz błonnik, które pomagają w oczyszczaniu organizmu z toksyn;

– w walce z niedoskonałościami i leczeniu trądziku dermatolodzy zalecają zmianę nawyków żywieniowych i rezygnację z niektórych produktów i potraw. Na stan cery przetłuszczającej się źle oddziałuje żywność wysoko przetworzona ze sztucznymi dodatkami chemicznymi (aromatami, barwnikami, konserwantami) oraz nadmierna ilość tłuszczów zwierzęcych i soli. Niezdrowe jedzenie warto zastąpić produktami bogatymi w witaminę A oraz te z grupy B, cynk oraz błonnik, które pomagają w oczyszczaniu organizmu z toksyn; stosowanie używek – nadużywanie alkoholu i palenie papierosów może nasilić problemy z cerą;

– nadużywanie alkoholu i palenie papierosów może nasilić problemy z cerą; niezdrowy styl życia – aby kompleksowo zadbać o skórę, powinniśmy znaleźć sposób na codzienny stres oraz zacząć się wysypiać;

– aby kompleksowo zadbać o skórę, powinniśmy znaleźć sposób na codzienny stres oraz zacząć się wysypiać; czynniki środowiskowe – życie w miastach, w których stężenie pyłu, kurzu i zanieczyszczenia powietrza jest duże, wpływa na zwiększoną ilość toksyn w organizmie oraz odbija się na stanie cery. Zwłaszcza ta tłusta wymaga mądrego, świadomego oczyszczania, które nie naruszy warstwy ochronnej skóry. Codziennie działają na nią szkodliwe produkty spalania węgla, benzyny i ropy naftowej, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) odpowiedzialne za wzmożone powstawanie zmarszczek i zapychanie porów, czyli pogarszanie się stanu cery problematycznej. Ponadto przez pory skóry i mieszki włosowe wnikają zawarte w smogu pyły zawieszone. Przyczyniają się one do stresu oksydacyjnego i przedwczesnego starzenia;

– życie w miastach, w których stężenie pyłu, kurzu i zanieczyszczenia powietrza jest duże, wpływa na zwiększoną ilość toksyn w organizmie oraz odbija się na stanie cery. Zwłaszcza ta tłusta wymaga mądrego, świadomego oczyszczania, które nie naruszy warstwy ochronnej skóry. Codziennie działają na nią szkodliwe produkty spalania węgla, benzyny i ropy naftowej, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) odpowiedzialne za wzmożone powstawanie zmarszczek i zapychanie porów, czyli pogarszanie się stanu cery problematycznej. Ponadto przez pory skóry i mieszki włosowe wnikają zawarte w smogu pyły zawieszone. Przyczyniają się one do stresu oksydacyjnego i przedwczesnego starzenia; nieprawidłowa pielęgnacja i przesuszanie – borykając się z problemem tłustej skóry, mamy raczej tendencję do jej przesuszania i nadmiernego matowienia, co odbija się negatywnie na jej stanie. Okazuje się, że ona także potrzebuje dogłębnego nawilżenia, ponieważ przesuszona będzie mobilizowała gruczoły łojowe do jeszcze większej produkcji. Zmywając, a nawet ścierając całe sebum, doprowadzić możemy też do znacznego naruszenia ochronnego płaszcza hydrolipidowego. Skóra, chcąc go odbudować, będzie się ratować, pogłębiając problemy. Nasili się nieestetyczne świecenie, pojawią się niedoskonałości.

W ostatnim czasie nie bez znaczenia jest również sytuacja pandemii, w jakiej znalazł się cały świat. Konieczność noszenia maseczek to dla większości ludzi całkiem nowa sytuacja, która niesie za sobą pewne konsekwencje związane ze stanem naszej skóry. O ile dzieje się to sporadycznie, np. przy okazji wyjścia do sklepu, prawdopodobnie nie odczujemy większej różnicy. Gorzej, gdy musimy np. pracować w maseczce kilka godzin dziennie. Pod maseczką wytwarza się większa wilgoć i wyższa temperatura, a dodatkowo skóra może być osłabiona przez mikrouszkodzenia powstające pod wpływem ocierania się maseczki o twarz. To niestety wymarzone warunki do rozwoju dla bakterii czy zatykania się porów przez mikrozanieczyszczenia.

Jak sobie z tym radzić? Warto przyłożyć dużą wagę do codziennej pielęgnacji, szczególnie etapu oczyszczania skóry. 1-2 razy w tygodniu dobrze jest sięgnąć po głęboko oczyszczającą maskę. Z kolei krem do twarzy powinien być lekki, aby nie obciążać i tak zmęczonej skóry.

Dowiedz się więcej o maskne – problemach z cerą wynikających z noszenia maseczki – oraz jak sobie z nimi radzić>>

Jak dbać o cerę tłustą – prawidłowa pielęgnacja

Pierwszym krokiem prawidłowej pielęgnacji, zwłaszcza przy skórze z problemem nadmiernego wydzielania sebum i niedoskonałościami, jest dokładne oczyszczanie wraz z tonizowaniem (jest niezbędne, ponieważ przywraca właściwe pH skóry). Ten krok powinniśmy wykonywać zarówno wieczorem – zmywając makijaż i zanieczyszczenia z całego dnia, jak i rano – usuwając pot i martwe komórki skóry nagromadzone w nocy.

Wybierzmy płyn micelarny z dodatkiem łagodzącego pantenolu, np. tołpa dermo face z linii sebio, przeznaczonej do skóry wymagającej i tłustej. Twarz wystarczy przetrzeć nasączonym wacikiem do momentu, aż pozostanie on czysty.

Następnie resztki zanieczyszczeń, które wniknęły głębiej, zmyjmy przy pomocy żelu. W tym wypadku przydatnymi składnikami okazać się mogą:

ścierający korund i glinki,

przeciwzapalny cynk,

nawilżająca gliceryna,

kojąca betaina z buraka.

Takie składniki zawierają między innymi żele tołpa.® dermo face z linii sebio.

Jeśli szczególnie zależy nam na redukcji liczby zaskórników, rewelacyjnie sprawdzi się żel do mycia twarzy 3 enzymy tołpa.® dermo face sebio. Dzięki działaniu antybakteryjnemu oczyszcza i zwęża pory aż o 17%, a liczba zaskórników będzie wyraźnie mniejsza już po pięciu dniach stosowania.

Dwa lub trzy razy w tygodniu oczyszczanie warto uzupełnić o łagodny peeling, dzięki któremu pozbędziemy się martwego naskórka, ale nie naruszymy warstwy hydrolipidowej.

Kiedy skóra jest przygotowana na przyjęcie wartościowych składników, rano wklepmy w nią lekki krem, np. enzymatyczny krem przeciw zaskórnikom tołpa.® dermo face sebio, który redukuje zaskórniki i przyspiesza redukcję blizn oraz przebarwień. Wieczorem sięgnijmy po bogatsze formuły kremów i maseczki (nawet 2-3 razy w tygodniu). Alternatywą może być złuszczający koncentrat zwężający pory tołpa dermo face sebio max efekt, stosowany solo na oczyszczoną twarz. Zawiera dziesięcioprocentowy kwas AHA z wyciągów z marakui, winogron i ananasa.

Nawilżanie skóry tłustej i trądzikowej – jak wybrać kosmetyki i na jakie składniki zwrócić uwagę

Przy pielęgnacji skory tłustej z tendencją do niedoskonałości, zwróćmy szczególną uwagę na składniki kosmetyków, które pomogą zachować lub odbudować barierę hydrolipidową oraz ograniczyć ilość wytwarzanego przez skórę sebum. Wybierając peeling, unikajmy dużych drobinek i mocnych kwasów, a postawmy na naturalne enzymy:

bromelainę – działa na zrogowaciały naskórek niczym peeling enzymatyczny, wygładza, regeneruje, reguluje rogowacenie;

– działa na zrogowaciały naskórek niczym peeling enzymatyczny, wygładza, regeneruje, reguluje rogowacenie; papainę – w łagodny sposób złuszcza martwy naskórek, wygładza i poprawia koloryt, łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację naskórka;

– w łagodny sposób złuszcza martwy naskórek, wygładza i poprawia koloryt, łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację naskórka; mikrokapsułowaną keratynazę – to naturalny zamiennik dla kwasów AHA, oczyszcza na zasadzie enzymatycznej eksfoliacji i odnawia skórę.

Idealny krem do cery tłustej powinien nawilżać, ale nie obciążać, dlatego zdecydujmy się na skoncentrowaną, bogatą, ale bardzo lekką formułę, która delikatnie zmatowi, ale nie wysuszy. W składzie możemy szukać nowoczesnych wyciągów roślinnych:

fucogel – jest silnym składnikiem nawilżającym, działa podobnie do kwasu hialuronowego. Badania laboratoryjne dowiodły, że już w godzinę po nałożeniu podnosi poziom nawilżenia warstwy rogowej skóry aż o 44%;

– jest silnym składnikiem nawilżającym, działa podobnie do kwasu hialuronowego. Badania laboratoryjne dowiodły, że już w godzinę po nałożeniu podnosi poziom nawilżenia warstwy rogowej skóry aż o 44%; ekstrakt z mirry – jest antyseptyczny, bakteriobójczy i przeciwzapalny. Zadziała jak plaster na podrażnioną skórę z niedoskonałościami. Dodatkowo normuje pracę gruczołów łojowych;

– jest antyseptyczny, bakteriobójczy i przeciwzapalny. Zadziała jak plaster na podrażnioną skórę z niedoskonałościami. Dodatkowo normuje pracę gruczołów łojowych; kompleks siarczanu cynku i oligosacharydów – łagodzi stany zapalne, redukuje podrażnienia i reguluje wydzielanie sebum.

Dopełnieniem codziennej pielęgnacji będzie krem na noc bogaty w składniki aktywne. Pielęgnację warto uzupełnić też o maseczki. Zastosowane 2-3 razy w tygodniu, dodatkowo odżywią skórę, która szybciej będzie się regenerować i oczyszczać. W tego typu kosmetykach zwróćmy uwagę na:

ekstrakt z kory cynamonowca – naturalny składnik bakteriobójczy i przeciwzapalny, zmniejsza ilość zaskórników, działa naprawczo oraz reguluje enzym odpowiedzialny za produkcję sebum;

– naturalny składnik bakteriobójczy i przeciwzapalny, zmniejsza ilość zaskórników, działa naprawczo oraz reguluje enzym odpowiedzialny za produkcję sebum; węgiel aktywny – od wielu sezonów kochany za działanie detoksykujące i silnie oczyszczające;

– od wielu sezonów kochany za działanie detoksykujące i silnie oczyszczające; białą glinkę – bogactwo soli mineralnych i mikroelementów, wykazuje działanie ściągające, a więc redukuje widoczność porów, jednocześnie delikatnie je oczyszczając. Maseczki z jej dodatkiem nie pozbawiają skóry bariery ochronnej, ponieważ działają łagodnie.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Tołpa