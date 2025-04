W okresie jesienno-zimowym nasze usta są bardzo często spierzchnięte. Jednak zazwyczaj zapominamy o ich prawidłowej pielęgnacji. Wargi to jeden z najdelikatniejszych elementów naszego ciała, dlatego warto o nie dbać. Dlatego dzisiaj przygotowałyśmy dla was zestawienie najlepszych balsamów i pomadek nawilżających do ust. Ciekawe?

Reklama

Nasze ulubione balsamy i pomadki do ust

Do naszych ulubieńców zalicza się oczywiście kultowy już Carmex. Mamy go zawsze pod ręką - na biurku w redakcji, w kosmetyczce, w kurtce, w torebce - to chyba już obsesja. Jednak na noc zawsze stawiamy na kosmetyk o cięższej i bogatszej formule. Do naszych faworytów należy balsam do ust marki Stenders - najlepiej żurawinowy i masło do ust The Body Shop. Zaś w czasie mroźnych dni sięgamy po odżywczy i regenerujący produkt Bioderm. A wy jak dbacie o swoje usta?

Reklama

Jaki produkt zawsze znajduje się w Waszej torebce? #torebka #balsamdoust #bioderma #atodermlevres #atodermlipbalm Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Bioderma_Polska (@bioderma_poland) 22 Lip, 2015 o 12:52 PDT

Więcej kosmetycznych hitów:

Jak poradzić sobie z wrastającymi włoskami?

10 urodowych przykazań na zimne dni

Domowe sposoby na rozjaśnianie włosów