Stosujesz naturalny krem do twarzy? Jesteś więc w gronie wielu osób, które chcą ograniczyć chemię w kosmetykach. Okazuje się, że większość z nas podczas porannej toalety nakłada na skórę minimum pięć kosmetyków. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że zawierają one mnóstwo chemii – konserwantów, syntetycznych zapachów, barwników i substancji pochodzenia petrochemicznego. Choć nie dowiedziono w sposób jednoznaczny, że szkodzą one zdrowiu, wiadomo, że u osób o wrażliwej skórze mogą powodować podrażnienia.

Naturalny krem do twarzy? To wiodący trend!

Naturalne kosmetyki to jeden z głównych trendów, który pomaga żyć w zgodzie z naturą – deklaruje 57% Polaków. Wyniki badania opinii przeprowadzonego dla marki Clochee potwierdzają, że czujemy się częścią natury i chcemy o siebie dbać. Zdecydowanej większości z nas (86%) zdarza się kupować produkty naturalne i ekologiczne. Przy ich wyborze kierujemy się przede wszystkim składem (54%), a później patrzymy na jakość (43%), pochodzenie produktu (35%) i cenę (34%). To właśnie chęć dbania o siebie i o swoje zdrowie skłania prawie 2/3 z nas do wyboru kosmetyków naturalnych. Nie są to jedyne czynniki zachęcające do zakupu ekologicznych produktów, ponieważ równie ważna jest potrzeba dbania o środowisko i bycia blisko z naturą (44%). Prawie 1/3 Polaków wymienia używanie naturalnych produktów jako zachowanie, które każdy może podjąć w walce o przetrwanie naszej planety.

Jak rozpoznać naturalny krem do twarzy?

Aby odróżnić prawdziwie naturalne kosmetyki od „ekologicznych” tylko z nazwy, powstały organizacje wydające specjalne certyfikaty. Jednak jego uzyskanie jest skomplikowane i kosztowne, dlatego są producenci, którzy się o niego nie starają. Jeśli nawet krem czy balsam, który chcesz kupić nie ma żadnych oznaczeń, i tak możesz się przekonać czy zasługuje na miano ekologicznego.

Sprawdź na etykiecie, ile wyciągów naturalnych ma w składzie (powinno ich być co najmniej 95 proc.) i czy nie zawiera silikonów, parabenów, fenoksyetanolu i parafiny. Zobacz naturalne kremy do twarzy w naszej galerii.

Oto certyfikaty, które wydają niezależne organizacje. Oto trzy najczęściej spotykane:

ECOCERT - kosmetyki oznaczone tym symbolem muszą zawierać 95 proc. składników roślinnych i mineralnych, w tym połowę z upraw ekologicznych. Nie mogą być pozyskiwane z roślin modyfikowanych genetycznie, zawierać syntetycznych barwników i zapachów.

- preparaty z tym certyfikatem zawierają surowce z kontrolowanych upraw ekologicznych i dzikich. Nie są testowane na zwierzętach, nie zawierają syntetycznych barwników, zapachów, silikonów i produktów petrochemicznych. Ich produkcja jest bezpieczna dla środowiska. cosmos - certyfikat opracowany przez kilka europejskich organizacji. Produkty podzielono na dwie grupy: naturalne (min. 95 proc. składników naturalnych) i ekologiczne (20 proc. składników ekologicznych). Certyfikat wymaga recyklingu opakowań i przyjaznej środowisku produkcji.

