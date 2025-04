Doczekałyśmy się! Kultowa marka kosmetyczna NARS (w końcu) będzie dostępna w Polsce. Charakterystyczne czarne opakowania z nachodzącymi na siebie literami zna każda kosmetyczna maniaczka. A róże do policzków są już owiane legendą, słynny Orgasm jest jednym z najpopularniejszych na świecie.

NARS dostępny w Polsce

Marka powstawała 1994 roku, jej założycielem jest makijażysta Francois Nars, który nie był zadowolony z kosmetyków, które musiał wykorzystywać do swojej codziennej pracy. Początkowo w ofercie marki znalazło się jedynie 12 szminek, które bardzo szybko zdobyły popularność. Obecnie wśród propozycji NARS można znaleźć wszystkie podstawowe kosmetyki do makijażu. Zazwyczaj utrzymane są w neutralnej kolorystyce, tylko czasem pojawiają się mocniejsze akcenty kolorystyczne np. zielony cień do powiek.

Kosmetyki NARS już można kupić w perfumeriach Sephora!

1. Podkład All Day Luminous Weightless Foundation NARS, cena, ok. 190 zł

2. Rozświetlacz w kremie (Orgasm) NARS, cena, ok. 119 zł

3. Róż do policzków (Orgasm) NARS, cena, ok. 118 zł

4. Szminka Hardwired Lipstick (Deadly Catch) NARS, cena, ok. 110 zł

5. Cień do powiek Dual-Intensity Eyeshadow (Telesto) NARS, cena, ok. 115 zł

6. Sztyft do makijażu twarzy, oczu, ust i ciała The Multiple (South Beach) NARS, cena, ok. 155 zł

7. Błyszczyk (Vida Loca) NARS, cena, ok. 102 zł

